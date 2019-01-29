Новая казахстанская команда появится в Высшей лиге КВН

Это будет четвертый в истории клуба веселых и находчивых клуб из нашей страны.

Казахстан снова будет представлен в Высшей лиге КВН, передает Zakon.kz.

Приятную новость для всех казахстанцев сообщил продюсер, экс-КВНщик Малик Хасенов в своем Instagram.

"На международном фестивале КВН в городе Сочи команда КВН “Коргалжыно”( Астана) попала в Высшую Лигу и будет повторять славный путь команд КВН из Казахстана! Начиная с финала Первой лиги КВН командой Коргалжыно занимаемся мы - я, Санат Шапашов (на протяжении 12 лет играл в составе команды КВН " Астана.kz" - Авт.) и Даут Шайхисламов (актер, сценарист, продюсер - Авт.). Художественный руководитель команды - Алмаз Нуртаза (участник команды КВН "Спарта", чемпионов Высшей лиги– Авт.) Коллаборация опыта, здоровых амбиций и молодости - и результат готов", - написал Малик Хасенов.

В команде есть две девушки.

Казахстанская команда вошла в Топ-20 фестиваля в Сочи, благодаря чему и попала в "вышку". В эфире этот выпуск появится в феврале, а уже в марте состоится выход на сцену в 1/8 финала Высшей лиги КВН-2019.

В прошлом сезоне казахстанских команд в Высшей лиги не было. В 2017 году Высшую лигу выиграла отечественная команда "Спарта", и как все чемпионы, ушла в свободное плавание. Ранее Казахстан в Высшей лиге представляли команды "Астана.KZ и "Казахи"/Сборная Казахстана, в составе которых играли многие известные ныне актеры, продюсеры, сценаристы и юмористы Нурлан Коянбаев, Нуртас Адамбай, Руслан Висингереев (таксист Русик), Турсынбек Кабатов и многие другие.

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