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В КВН назвали дату и место прощания с Александром Масляковым

В КВН назвали дату и место прощания с Александром Масляковым, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 09:24 Фото: Instagram/kvnofficial
Накануне, 9 сентября 2024 года, представители Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) выступили с заявлением по поводу даты и места прощания с Александром Масляковым, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление появилось в Instagram КВН.

"11 сентября с 10:00 до 14:00 в Планете КВН пройдет гражданская панихида прощания с Александром Васильевичем", – говорится в сообщении.

8 сентября 2024 года представители Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) заявили, что в возрасте 82 лет умер Александр Масляков. Бывший кавээнщик Сергей Светлаков выразил соболезнования и сравнил масштаб личности Маслякова с планетой. А Гарик Харламов, Михаил Галустян и Павел Воля поблагодарили руководителя КВН за все сделанное для клуба. Также с Масляковым попрощались казахстанские шоумены Нурлан Коянбаев и Турсынбек Кабатов.

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О том, какое наследство оставил Александр Масляков, можете узнать по ссылке.

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