КНБ РК: Террористические организации переориентируются на партизанскую войну

Если ранее этот конфликт носил открытый характер, то сейчас переориентация международной террористической организации идет на то, чтобы вести в зонах конфликта партизанскую войну - зампред КНБ РК.

Расширенное заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности прошло в Сенате РК, на котором сенатор Дарига Назарбаева задала вопрос, как по десятибалльной шкале КНБ РК оценивает уровень террористической угрозы и роста экстремизма в Казахстане, а также угрозы извне, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя КНБ РК Нургали Билисбеков, отвечая на данный вопрос, отметил, что наша страна находится в орбите террористических организаций, и определенные вызовы имеются.

"С учетом ситуации в зонах конфликта в Сирии, Ираке и Афганистане и регионе - есть определенные вызовы. Мы, конечно, оцениваем как достаточно высокие угрозы. К сожалению, мы находимся в орбите интересов международных террористических организаций, о чем свидетельствует факт задержания группы в начале января в Алматы. Им фактически установки давали из-за рубежа по проведению терактов на территории Казахстана. Цель понятная - дестабилизировать обстановку, посеять хаос", - констатировал Билисбеков.

По его словам, эти группировки и сегодня продолжают функционировать, несмотря на заявления всех стран коалиции и США, и России о том, что сейчас все вопросы по Сирии закрыты.

"Они продолжают функционировать даже в тех условиях, когда сегодня мы считаем, что в Сирии все вопросы закрыты, и об этом заявляют все страны коалиции и США, и Россия. Но, тем не менее, если ранее этот конфликт носил открытый характер, то сейчас переориентация международной террористической организации идет на то, чтобы ввести в зонах конфликта партизанскую войну, а по всему миру - фактически активизацию проведения террористических актов", - сказал зампред КНБ РК.

В ведомстве достаточно адекватно оценивают угрозы Казахстану.

"Кроме того, наши граждане выехали и продолжают находиться в зонах конфликта в числе боевиков. Мы максимально мониторим места их нахождения, мониторим их устремления в сторону Казахстана. Максимально стараемся видеть все процессы, которые происходят в зонах конфликта вокруг этих лиц", - сообщил Билисбеков.

По его словам, сейчас в зоне конфликта продолжают оставаться более 300 казахстанцев, из них около 100 человек являются боевиками.

В продолжение темы сенатор Назарбаева уточнила, воюют ли там женщины.

"Женщины, основная часть, уезжают вслед за мужьями и находятся там. Но есть и те, кого мы уже привлекли к уголовной ответственности на территории Казахстана. Есть сведения, что наши женщины в зонах конфликта, отдельные из них, вовлечены в эти процессы. Мы адекватно с точки зрения уголовного права оцениваем их действия. В случае их возвращения в нашу страну они будут привлекаться к уголовной ответственности", - резюмировал спикер.

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