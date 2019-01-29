Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Лихача, катающегося на льду, разыскивают полицейские Атырау

Автомобиль с большой скоростью разъезжает по поверхности реки Урал.

Фото : instagram.com29 января 2019, 15:24

Неизвестный лихач черном автомобиле неизвестной марки безнаказанно разъезжает по поверхности реки Урал. На кадры очевидцев гонщик уже попадает вторые сутки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Полицейские Атырау просят горожан, обративших внимание на лихача, сообщить номер и марку авто в службу "102" для последующего оформления административного протокола.

В настоящее время специалисты ЦОУ разыскивают нарушителя по записям камер видеонаблюдения.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты