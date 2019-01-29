Лихача, катающегося на льду, разыскивают полицейские Атырау

Автомобиль с большой скоростью разъезжает по поверхности реки Урал.

Неизвестный лихач черном автомобиле неизвестной марки безнаказанно разъезжает по поверхности реки Урал. На кадры очевидцев гонщик уже попадает вторые сутки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Полицейские Атырау просят горожан, обративших внимание на лихача, сообщить номер и марку авто в службу "102" для последующего оформления административного протокола.

В настоящее время специалисты ЦОУ разыскивают нарушителя по записям камер видеонаблюдения.

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