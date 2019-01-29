КГА проводит подготовительную работу по перевозке казахстанских паломников на хадж

В текущем году хадж состоится в первой половине августа.

У казахстанских паломников появится возможность посещать Саудовскую Аравию прямыми рейсами не только в период хаджа, но и в течение года для совершения умры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КГА МИИР РК.

В рамках подготовительной работы по организации сезона Хадж для казахстанских паломников в городе Джидде состоялась встреча делегации Республики Казахстан с авиационными властями Королевства Саудовской Аравии (General Authority of Civil Aviation), в ходе которой представители Духовного управления мусульман Казахстана, Комитета гражданской авиации МИИР РК, Комитета общественного согласия МОР РК, Консульства РК в КСА, АО "Авиакомпания "SCAT" обсудили вопросы организации перевозки в Саудовскую Аравию казахстанских паломников.

В текущем году сезон хадж приходится ориентировочно с 9 по 14 августа. Согласно требованиям саудовской стороны рейсы в Джидду и Медину с паломниками должны быть выполнены с 4 июля по 5 августа и вылететь из Саудовской Аравии в период с 17 августа по 14 сентября 2019 года.

Также в ходе встречи, авиационные власти королевства сообщили о назначении двух авиакомпаний Flynas и Nesma для перевозки казахстанских паломников во время хаджа.

В настоящее время авиакомпанией SCAT ведется работа по установлению прямого регулярного авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией с весны текущего года.

Таким образом, у казахстанских паломников появится возможность посещать Саудовскую Аравию прямыми рейсами не только в период хаджа, но и в течение года для совершения умры.

Кроме этого, прямые регулярные рейсы между странами позволят укрепить торгово-экономические взаимоотношения, а также привлечь дополнительный пассажиропоток и туристов из Аравийского полуострова в рамках развития въездного туризма в Казахстане.

В прошлом году казахстанские паломники были благополучно перевезены авиаперевозчиками двух стран.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!