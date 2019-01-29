Серийный телефонный мошенник задержан в Акмолинской области

По данным полиции, он сумел обмануть около 40 человек.

Телефонный мошенник, представлявшийся сотрудником полиции, задержан в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, в отдел полиции Бурабайского района с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница 1942 года рождения. Пенсионерка рассказала, что на ее телефон позвонил неизвестный мужчина и, представившись сотрудником полиции, требовал деньги за освобождение внука из-под стражи.

Как оказалось, она была не единственной жертвой телефонного афериста. Одним за другим в полицию региона с аналогичными заявлениями обратились 36 человек.

"В связи с тем, что дискриминации подверглась деятельность сотрудников правоохранительных органов, для раскрытия данных преступлений была создана специальная группа, куда вошли сотрудники не только оперативных и следственных подразделений, но и собственной безопасности. В результате своевременно принятых мер, подозреваемый был задержан в Костанае. Установлено, что номера телефонов задержанный набирал наугад. Дозвонившись, представлялся сотрудником полиции и требовал от 70 до 100 тысяч тенге за освобождение от ответственности близкого человека", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 190 УК РК (мошенничество). В настоящее время проверяется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

В свою очередь полицейские в очередной раз напоминают гражданам, что если к вам поступил звонок или сообщение, что ваш родственник или знакомый задержан полицией и необходимо внести залог, штраф или взятку за его освобождение из под-стражи, то немедленно свяжитесь с человеком, которому якобы нужна помощь, а также сообщите о звонке в полицию.

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