В Алматы начаты работы по строительству и реконструкции арычных сетей

За последние три года в городе построено и реконструировано более 300 км арычных сетей.

Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы (трансформируется в Управление зеленой экономики) совместно с районными акиматами произведено обследование и составлен перечень улиц для разработки ПСД на строительство и реконструкцию арычных сетей протяженностью более 400 км в период до 2021 года, передает пресс-служба акимата Алматы.

Вместе с тем в городе начаты работы по строительству и реконструкции арычных сетей на 57 улицах. Данные меры направлены на улучшение отвода ливневых вод в различных частях города.

В целом за последние три года в Алматы построено и реконструировано более 300 км арычных сетей, проведена реконструкция русел девяти рек, а количество паводкоопасных участков сокращено с 67 до 12. Завершено берегоукрепление и благоустройство прилегающей территории на русле реки Каргалы общей протяженностью 7,7 км. Защитными сооружениями укреплены неустойчивые участки склонов на ГЭС1–БАО и Медеу-Шымбулак.

Кроме того, запланировано строительство двух новых селезадерживающих плотин «Аксай» и «Аюсай», завершается реконструкция плотины «Мынжылкы». Проводится берегоукрепление и благоустройство четырех паводкоопасных рек Ерменсай, Керенкулак, Улкен и Киши Карасу, а также русла реки Есентай протяженностью 1,8 км.

Перечень улиц, где проводятся работы по реконструкции и строительству арычных сетей.

Алмалинский район:

Богенбай батыра от Наурызбай батыра до Розыбакиева

Карасай батыра от Нурмакова до Радостовца (север)

Карасай батыра от Масанчи до Шарипова(север)

Шагабутдинова от Макатаева до Толе би

Байзакова от Шевченко до Райымбека в коллектор

Кавказская от Тлендиева до Циолковского

Брусиловского от Васнецова до Толе би (запад)

Туркебаева от Абая до Толе би (обе стороны)

Волховская от Кавказская до Райымбека

Бекетова от Тлендиева до Бородина

Бородна от Бекетова до Райымбека

Панфилова от Жибек-жолы до Райымбека

Мауленова от Абая до Шевченко

Мауленова от Карасай батыра до Богенбай батыра

Амангельды от Абая до Курмангазы

Жумалиева от Жамбыла до Гоголя

Нурмакова от Толе би до Гоголя

Исаева от Толеби до Гоголя

Чайковского от Маметова до Райымбек

Шагабудинова от Абая до Курмангазы

Гоголя от Жумалиева до Ауэзова

Айманова от Курмангазы до Шевченко

Аносова от Толеби до Райымбек

Айтеке би от.Шагабудинова до ул.Кожамкулова

Шевченко от Жарокова до Радостовца

Шевченко от Кожамкулова до Муканова

Сейфуллина с пробивкой Райымбек в коллектор



Бостандыкский район:

Арайлы от Ремизовки до Желтоксан со всеми переулками

Таужиеги от Арайлы до верхнего поворота коттеджнего городка Ассем тау

Центральная от Жулдыз до Талды

Талды от Центральная до.Желтоксан

Желтоксан от Восточной м-н Баганашыл до Талды

Суюнбая от Желтоксан до тупика

Райымбека от Желтоксан до мкр.Ерменсай

Подземный коллектор с к/г Коктау, с/т Тан, южнее пр. Аль-Фараби и западнее дороги на Ремизовку

ул. Жамбыла

Талапты от Прифермская до Желтоксан

мкр."Актобе, Ак-кайын", Комсомольская от проезда до Раимбека

мкр."Актобе, Ак-кайын", Алатауская от Раимбека до ЖК Горная Долина

мкр."Актобе, Ак-кайын", Райымбека от Комсомольской до Алмалы

Жетысуский район:

Ангарская от дома №53 до реки Есентай

Маркелова от Летняя до реки Есентай

Айнабулак-2 от дома №20 до реки Есентай

Райымбека от Крылова до Кудерина

Павлодарская от Палладина до реки "Есентай"

Ангарская вдоль кладбища до реки Есентай

Панфилова от дома №14 до тупика

Сейфуллина от 1 путепровода до коллектора

Ратушного от Рыскулова до Казыбаева

Спатаева от дома №16 до Гастелло

Рыскулова от Жангельдина до сущ.лотка

Турксибский район:

Спасская от Земнухова до Бекмаханова

Земнухова

Медеуский район:

Оспанова от Жамакаева до р.Есентай

Жамакаева от Иванилова до Аль-Фараби

вдоль проезда Гос.музея Назарбаева, Мендикулова, Жолдасбекова

Чаплина от Клубная до реки

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!