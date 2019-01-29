Любовь, секс, деньги. Российский кондитер Агзамов пытается посадить любовницу

С Ренатом Агзамовым Наталья познакомилась, когда ей было 17.

Девушка в растянутой футболке и олимпийке сидит в клетке в зале суда. Лицо её заплакано, она смотрит перед собой опустошённым, будто выгоревшим взглядом. Такой бывает у людей, уже прошедших фазы острой боли и страха и теперь парализованных безразличием. Это Наталья Джурило, когда-то она была молодой предпринимательницей из Сочи. Это в прошлом — теперь она подозреваемая по делу Рената Агзамова, самого известного в России кондитера, передает teletype.in.

Любовь

С Ренатом Агзамовым Наталья познакомилась, когда ей было 17. О романе сначала никакой речи не было: Наталья нравилась брату Агзамова, ей самой нравился Ренат, юношеский треугольник ни во что не разрешался.

Агзамов родился в семье повара вагона-ресторана, необычная для татарского юноши мечта — стать кондитером — преследовала его с детства: с 12 лет он ходил на кухни в ресторанах города, чтобы научиться выпекать торты. Хотя между перебиранием орехов и взбиванием теста он занимался и более традиционно мужскими делами, например, боксом. Впоследствии Наталье придётся вспомнить и об этом.

Пока же всё было безоблачно: амбициозный юноша уже достиг некоторого успеха в Сочи и направлялся в Москву, чтобы стать там "знаменитый кондитером". Перед вылетом он признался Наталье, что любит её, и пообещал, что однажды они поженятся.

Потом были звонки и переписки, Ренат виделся с Натальей каждый раз, когда приезжал в Сочи — как потом она рассказывала на допросе, встречи были невинные, без интима: держались за ручки, говорили о любви. Что, впрочем, не помешало Ренату жениться на другой женщине. В Москве он действительно сделал головокружительную карьеру от кондитера в кафе до шефа в эксклюзивном ресторане и эксперта на телевидении, делал торты для звёзд, причём главной его специализацией стали детские торты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Семья, Отдых, Релакс .... ❤️ Публикация от RENAT AGZAMOV (@renat_agzamov) 8 Сен 2018 в 12:55 PDT

Вскоре у Рената родился сын Тимур, в соцсетях стали появляться фотографии счастливого отца. Но свою подругу детства он продолжал уверять в искренности чувств, а о жене, наоборот, отзывался нелестно. Ну а потом наступил Новый год 2017, и в сладкой, как шоколадный торт, истории впервые появились горькие нотки.

Секс

В Новый год Наташу укусила уличная кошка, которую она в порыве чувств взяла на руки, чтобы погладить. На следующий день — температура, недомогание, подозрение на бешенство. Всё на фоне аллергии, от которой Наталья страдала всю жизнь, и гормональной терапии, которую ей нужно было проходить от аллергии.

Вопрос защитника к подозреваемой Джурило Н.И.: подтверждаете ли Вы, что после укуса кошки, из-за бешенства и инъекций Вам гормонов, Ваша психика нарушена?

Ответ: Да, я уверена в этом.

Наталью долго лечили, после вакцинации сильными гормонами её здоровье испортилось уже навсегда. Ренат появился позже и снова был сама доброта: приехал в Сочи, дал 300 тысяч на лечение, предложил съездить с ним в отпуск. Наталья не поехала, но позже прилетела к своему другу в Пятигорск, где он находился по делам. Именно там, в отеле, у пары случился первый секс. Так, по крайней мере, рассказывала Джурило на допросе. И именно тогда произошло то, чего боятся многие пары: порвался презерватив. Когда Ренат понял, что его возлюбленная может забеременеть — он как будто стал другим человеком.

Вопрос подозреваемой Джурило Н.И. к потерпевшему Агзамову Р.Л.: признавались ли Вы мне в любви, когда мы были в Сочи и в Пятигорске?

Вопрос снимается следователем.

Мысль о том, что досадная случайность может вмиг испортить ему такую глянцевую, такую гладкую, как поверхность глазированного торта, жизнь, испугала его. Он начал убеждать подругу принять таблетки, которые Наталье принимать было нельзя, как аллергику. Затем он стал требовать обязательно сделать аборт, обещать денег на операцию в Германии, всё что угодно — лишь бы этот кошмар не стал явью.

"Он очень нервничал. После он говорил, что в этот момент хотел меня убить.

Наталья Джурило, в разговоре со следователем

Деньги

Наталья действительно забеременела и решила сохранить ребенка: она боялась, что если сделает аборт в 35, то уже не сможет иметь детей. О своих намерениях она предупредила Рената. Он испугался ещё больше, начал звонить, каждый день писать, умолять, чтобы подруга передумала.

"Он начал давить на меня, звонить, писать множественные сообщения, "давить на женское", говорил мне о том, что у меня из-за болезни будет ребёнок с синдромом Дауна, что ребёнок может умереть, что я могу умереть".

Наталья Джурило в разговоре со следователем

Агзамов даже приезжал в Сочи, но теперь Наталья боялась с ним встречаться. Наконец, когда она сказала, что готова на аборт в Германии, Ренат заявил, что денег у него сейчас нет, и предложил одолжить у друзей — "потом он всё вернёт". К тому моменту Наталья была уже по уши в долгах, ей не хватало на жизнь — не говоря уже о том, чтобы до Германии доехать.

По словам Натальи, однажды, когда она прогуливалась возле дома родителей в Сочи, её окликнул кто-то.

"Когда я подошла к нему, он без слов нанёс мне более двух ударов в живот. Удары были резкие, я не успела ничего сделать или сказать. Пока я испытывала боль, он говорил очень много о том, что это будет хорошо для нас обоих, что он будет помогать мне деньгами, и прочее. После этого он убежал".

Наталья Джурило, в разговоре со следователем

По утверждению Натальи, когда она пришла домой, у неё было сильное кровотечение, а потом случился выкидыш. В полицию она не обратилась: боялась, что Ренат не будет помогать ей деньгами. Слова Джурило сейчас проверяет следствие.

Вопрос защитника к потерпевшему Агзамову Р.Л.: били ли Вы Джурило Н.И. в живот после того, как узнали, что она беременна?

Вопрос снимается следователем.

Агзамов действительно потом переводил ей небольшие суммы, звонил и интересовался здоровьем. Наталья не сказала ему о выкидыше, но заверила, что поедет делать аборт в Германию. Здоровье её между тем ухудшилось ещё сильнее, на лечение денег, высылаемых Агзамовым, не хватало, так что пришлось брать кредиты и занимать у друзей. В апреле 2018-го Наталья переехала на лечение в Москву. Там она снимала квартиру, за которую Агзамов согласился платить, но на лечение денег всё равно не хватало. В отчаянии она начала писать ему письма с угрозами и требовать, чтобы он выплатил ей три миллиона рублей.

На вопрос следователя: как Вы можете объяснить фразы в отправленных Вами голосовых сообщениях "я правда тебе испорчу жизнь", "мы завтра в 10 едем к тебе на работу", "я правда пойду на канал, я испорчу тебе жизнь и репутацию", "ты всё равно будешь платить", "у тебя есть деньги", "я узнаю, где ты живёшь", "я тебя уничтожу", "я хочу мести", "я хочу, чтобы ты мучился", "я эту тварь твою отпинаю в живот"?

В ходе допроса пояснила: я всё это говорила, я угрожала Агзамову Р.Л., хотела, чтобы он мне перевёл денежные средства, потому что из-за него я потеряла ребёнка и полностью испортила себе здоровье.

И тогда Агзамов сделал то, что и привело Наталью Джурило на скамью подсудимых: он заявил в полиции, что та угрожает его здоровью и здоровью его близких. Так Наталья стала "подозреваемой", а Ренат Агзамов — "потерпевшим".

На вопрос следователя: как долго Вы планировали получать денежные средства от Агзамова Р.Л.?

В ходе допроса пояснила: я планировала получить от него 3 000 000 рублей в качестве компенсации за потерю ребёнка и за лечение, за оплату квартиры и оплату лечения, а также, чтобы раздать долги. Больше я не хотела его беспокоить, хотела уехать в Сочи и лечиться дальше.

Сейчас Наталья находится под стражей, следователи угрожают арестовать её больную мать как соучастницу: Наталья просила переводить деньги на её карточку, поскольку её счета были арестованы за долги.

Ренат Агзамов живёт с семьёй и по-прежнему делает свои красочные, романтические торты-дворцы, многие из которых — по-прежнему детские.

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