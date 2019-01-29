Группа серийных автоворов обезврежена в Алматинской области

Один из членов преступной группы – несовершеннолетний.

Полицейские Алматинской области задержали группу автоворов, промышлявшую кражами автомобильных аккумуляторов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.

По информации ведомства преступная группа действовала с осени прошлого года на территории Карасайского района и была обезврежена на днях усилиями местной районной полиции.

"В состав группы входило трое мужчин, один из которых несовершеннолетний. Задержанные подозреваются в причастности к 12 кражам с автомашин, зарегистрированным в трех поселках и городе Каскелен. Во всех случаях похищались автомобильные аккумуляторы, часть из которых удалось найти у скупщика и приобщить к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Досудебное расследование по факту поручено провести сотрудникам Карасайской районной полиции.

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