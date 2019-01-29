В Шымкенте осужден врач частной клиники за смерть полицейского

Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Аль-Фарабийским районным судом Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении лечащего врача урологии ТОО "Меру Ис", который ненадлежащим образом выполнил свои профессиональные обязанности при оказании медицинской помощи пациенту, из-за чего тот умер в медучреждении, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба суда Шымкета.

"Приговором суда лечащий врач М. был признан виновным и осужден к двум годам лишения свободы, с условным сроком наказания. Одновременно суд лишил врача права заниматься медицинской деятельностью в медицинских учреждениях сроком на три года", - сообщили в суде.

Отмечается, что при вынесении приговора суд учел характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, относящегося к категории небольшой тяжести, первую судимость осужденного, признание им вины и раскаяние в содеянном, наличие шести малолетних детей. Помимо этого родные погибшего ходатайствовали в суде о назначении подсудимому наказания, не связанного с лишением свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

25 сентября 2018 года в дежурную часть Аль-Фарабийского УВД ДВД Шымкента поступило сообщение о том, что в одной из частных клиник скончался житель города. Прибывшие на место полицейские установили, что погибший является сотрудником ДВД Шымкента. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником".

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