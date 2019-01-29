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Сакен Мусайбеков освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК

Мусайбеков подал заявление.

Фото : скриншот с видео29 января 2019, 19:35

29 января постановлением Правительства Республики Казахстан Мусайбеков Сакен Жунусбекович освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК согласно поданному заявлению.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.


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