Сакен Мусайбеков освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК

Мусайбеков подал заявление.

29 января постановлением Правительства Республики Казахстан Мусайбеков Сакен Жунусбекович освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК согласно поданному заявлению.

Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

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