Сакен Мусайбеков освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК
Мусайбеков подал заявление.
Фото : скриншот с видео29 января 2019, 19:35
29 января постановлением Правительства Республики Казахстан Мусайбеков Сакен Жунусбекович освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК согласно поданному заявлению.
Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4955894-d7c3c8730765736bdc89eafc39fbc99f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...