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Хабиб Нурмагомедов отстранен от боев на 9 месяцев

Кроме того, Нурмагомедов оштрафован на сумму 500 тысяч долларов, а его брат Абубакар и спарринг-партнер Зубайра Тухугов получили годичные отстранения и 25 тысяч долларов штрафа.

Фото : khabib_nurmagomedov30 января 2019, 00:01

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов получил дисквалификацию на девять месяцев после слушания Атлетической комиссии штата Невада. Такое решение суд вынес за потасовку между командами россиянина и ирландца Конора Макгрегора после их очного боя.

Кроме того, Нурмагомедов оштрафован на сумму 500 тысяч долларов, а его брат Абубакар и спарринг-партнер Зубайра Тухугов получили годичные отстранения и 25 тысяч долларов штрафа.

В то же время, Макгрегор получил бан на шесть месяцев и штраф 50 тысяч долларов. Все сроки дисквалификаций отсчитываются с 6 октября.

Срок дисквалификации Нурмагомедова могут сократить до полугода в случае, если Хабиб снимется в социальной рекламе, которая будет направлена против хулиганства. Если 30-летний россиянин согласится на такой вариант, то он сможет принимать участия в боях уже в апреле.

Источник: Вести.Ру


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