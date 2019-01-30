В Венесуэле заподозрили попытку вывезти золото в Россию

28 января из Москвы в Каракас вылетел гражданский рейс Nordwind Airlines, но пассажиров на нем не было.

Парламент Венесуэлы, состоящий в основном из оппозиции, обвинил власти в попытке вывезли запасы золота в Россию. Об этом сообщается в Twitter Национальной ассамблеи страны, передает Lenta.ru.

"Мы получили информацию от сотрудников Банка Венесуэлы: из Москвы прибыл самолет, на котором собираются вывезти не менее 20 тонн золота. Мы требует от банка объяснений по поводу того, что происходит. Это золото не Каликсто Ортеги (глава финансовой организации), а венесуэльского народа", - сказано в посте.

Депутат парламента, экономист, долгое время проработавший в Банке Венесуэлы Хосе Герра пояснил, что кредитное учреждение уполномочено проводить операции с золотом: продавать, закладывать или совершать свопы.

"Однако народ имеет право знать, какую транзакцию собирается делать банк, если это удобно для страны", - отметил он в Twitter.

"Новая газета" ранее писала, что 28 января из Москвы в Каракас вылетел гражданский рейс Nordwind Airlines, но пассажиров на нем не было.

В России пока не комментируют информацию.

23 января на фоне массовых протестных выступлений спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Его признали США, Канада и ряд стран Латинской Америки.

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