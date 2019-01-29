Из Москвы в Венесуэлу вылетел загадочный самолет без пассажиров

Ранее СМИ сообщали о переброске 400 военных для охраны Николаса Мадуро. Эту информацию позже опровергли в Кремле.

Днем 28 января из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел самолет "Боинг 777" без пассажиров. Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines. Авиакомпания, специализирующаяся на чартерных туристических маршрутах, раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу. Об этом пишет "Новая Газета".

По информации издания, вылетевший в Каракас борт только сегодня утром вернулся из Таиланда и отправился в новый рейс, заправившись под завязку и взяв на борт два экипажа.

По данным Flightradar24, прибытие российского "Боинга" в Каракас ожидается в 20.00 по местному времени.

Журналисты издания пытались связаться с авиакомпанией, но ответа пока нет. Российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу. Групповые туры в страну не продают уже давно.

Своими планами вывезти из страны несколько сот россиян пока не делился и МИД России.

25 января СМИ сообщали о переброске 400 военных для охраны Николаса Мадуро. Эту информацию позже опровергли в Кремле.

23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Ранее агентство Reuters сообщило, что его полномочия признал военный атташе страны в США Хосе Луис Сильва.

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуайдо "переходным президентом". В ответ Мадуро заявил, что США совершают "серьезную ошибку", объявил о разрыве дипломатических отношений и обвинил США в попытке устроить в Венесуэле госпереворот. Полномочия Гуайдо, кроме США, признали Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия и ряд других стран.

Испания, Великобритания, Франция и Германия заявили, что если президент страны Николас Мадуро не проведет в стране выборы в течение восьми дней, то они признают Гуайдо новым лидером. Венесуэла это условие отвергла.

Правительство России поддержало Николаса Мадуро. Российские власти считают, что "деструктивное внешнее вмешательство" США в политику Венесуэлы недопустимо, потому что это "прямой путь к беззаконию и кровопролитию".

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