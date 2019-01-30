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Казахстан занял 44 место в рейтинге безопасных стран

Самой безопасной страной названа Исландия.

Фото : pixabay30 января 2019, 08:09

Журнал Global Finance составил рейтинг самых безопасных стран. Казахстан занял 44 место, передает Zakon.kz.

В рейтинге учитывались такие факторы, как вероятность возникновения военного конфликта, персональная безопасность населения, экономическое развитие, а также вероятность возникновения природной катастрофы.

Самой безопасной страной названа Исландия. Следом за ней в первой десятке расположились Швейцария, Финляндия, Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

Казахстан из 128 стран расположился на 44 строчке, сразу за Японией. Армения заняла 62 место, Таджикистан - 68 место, Азербайджан - 78 место, Кыргызстан - 89 место, Россия на 108-м месте, Украина - на 116-м.

Последнюю десятку замкнули Венесуэла, Мали, Чад, Бангладеш, Колумбия, Пакистан, Нигерия, Сальвадор, Гватемала, Йемен и Филиппины.


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