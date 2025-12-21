Казахстан занял 56-е место в рейтинге самых безопасных стран мира
Фото: Zakon.kz
В 2025 году Казахстан попал в топ-60 рейтинга Global Peace Index 2025 по уровню безопасности и миролюбия стран, сообщает Zakon.kz.
Рейтинг Global Peace Index 2025 разместил Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP). В этом году индекс охватывает 163 государства и территории, на которые приходится 99,7% населения планеты.
Global Peace Index строится на 23 показателях, которые объединены в три группы:
- уровень общественной безопасности и защищенности;
- наличие внутренних и международных конфликтов;
- степень милитаризации.
В 2025 году Казахстан занял 56-ю строчку.
Фото: visionofhumanity
Лидером рейтинга уже 17-й год подряд остается Исландия. Следом идут и замыкают топ-5:
- Ирландия;
- Новая Зеландия;
- Австрия;
- Швейцария.
Авторы отчета отмечают высокий уровень доверия в обществе и низкий уровень насилия в этих странах.
В топ-5 аутсайдеров рейтинга вошли:
- Россия;
- Украина;
- Судан;
- Демократическая Республика Конго;
- Йемен.
Также стало известно, что Украина поддерживает предложение США провести трехстороннюю встречу с Россией. Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript