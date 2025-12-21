Казахстан занял 56-е место в рейтинге самых безопасных стран мира

В 2025 году Казахстан попал в топ-60 рейтинга Global Peace Index 2025 по уровню безопасности и миролюбия стран, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг Global Peace Index 2025 разместил Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP). В этом году индекс охватывает 163 государства и территории, на которые приходится 99,7% населения планеты.

Global Peace Index строится на 23 показателях, которые объединены в три группы:

уровень общественной безопасности и защищенности;

наличие внутренних и международных конфликтов;

степень милитаризации.

В 2025 году Казахстан занял 56-ю строчку.

Лидером рейтинга уже 17-й год подряд остается Исландия. Следом идут и замыкают топ-5:

Ирландия;

Новая Зеландия;

Австрия;

Швейцария.

Авторы отчета отмечают высокий уровень доверия в обществе и низкий уровень насилия в этих странах.

В топ-5 аутсайдеров рейтинга вошли:

Россия;

Украина;

Судан;

Демократическая Республика Конго;

Йемен.

