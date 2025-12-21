#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Мир

Казахстан занял 56-е место в рейтинге самых безопасных стран мира

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 04:34 Фото: Zakon.kz
В 2025 году Казахстан попал в топ-60 рейтинга Global Peace Index 2025 по уровню безопасности и миролюбия стран, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг Global Peace Index 2025 разместил Институт экономики и мира (Institute for Economics & Peace, IEP). В этом году индекс охватывает 163 государства и территории, на которые приходится 99,7% населения планеты.

Global Peace Index строится на 23 показателях, которые объединены в три группы:

  • уровень общественной безопасности и защищенности;
  • наличие внутренних и международных конфликтов;
  • степень милитаризации.

В 2025 году Казахстан занял 56-ю строчку.

Фото: visionofhumanity

Лидером рейтинга уже 17-й год подряд остается Исландия. Следом идут и замыкают топ-5:

  • Ирландия;
  • Новая Зеландия;
  • Австрия;
  • Швейцария.

Авторы отчета отмечают высокий уровень доверия в обществе и низкий уровень насилия в этих странах.

В топ-5 аутсайдеров рейтинга вошли:

  • Россия;
  • Украина;
  • Судан;
  • Демократическая Республика Конго;
  • Йемен.

Также стало известно, что Украина поддерживает предложение США провести трехстороннюю встречу с Россией. Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Казахстан во Всемирном индексе инноваций занимает 78-е место из 133 стран
16:50, 30 сентября 2024
Казахстан во Всемирном индексе инноваций занимает 78-е место из 133 стран
Казахстан занял 63 место среди 145 стран по уровню военной мощи
10:24, 06 марта 2023
Казахстан занял 63 место среди 145 стран по уровню военной мощи
Казахстан занял 48-е место из 142 в рейтинге стран по уровню преступности
10:43, 06 февраля 2023
Казахстан занял 48-е место из 142 в рейтинге стран по уровню преступности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: