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Серик Сапиев досрочно сложил полномочия депутата мажилиса

Нурлан Нигматулин пожелал удачи Сапиеву на новой должности в госслужбе.

Фото : prosports.kz30 января 2019, 09:44

В среду, 30 января, на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК стало известно о том, что Серик Сапиев подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса, передает Zakon.kz.

"ЦИК Казахстана на основании заявления о подаче в отставку вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса Казахстана Сапиева Серика Жумангалиевича", - озвучил член Центральной избирательной комиссии Бахыт Мелдешов.

В свою очередь спикер палаты Нурлан Нигматулин поблагодарил Сапиева за работу.

"Уважаемый Серик Жумангалиевич, выражаем вам благодарность за совместную работу в парламенте от имени всего депутатского корпуса. Желаем вам успехов на новой должности в госслужбе. Уверен, что ты также будешь одерживать большие победы", - сказал Нигматулин.

Серик Сапиев выразил благодарность Президенту Казахстана и председателю мажилиса.

"Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы выразить благодарность Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, главе нашего государства, председателю партии за оказанное доверие в спорте. Я также хотел поблагодарить вас, уважаемый Нурлан Зайруллаевич, и каждого из вас, уважаемые коллеги, за советы, за поддержку, за тот неоценимый опыт, который я приобрел здесь в мажилисе. Я думаю, что мы также будем продолжать тесно работать с вами. Во благо процветания нашей страны и развития нашего общества", - сказал Сапиев.


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