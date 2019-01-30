Группы казахстанских браконьеров работали под покровительством полицейских

В текущем году в Атырауской и Мангистауской областях обезврежена деятельность преступных групп, работавших под покровительством сотрудников рыбной инспекции и полиции.

В Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросу выработки эффективных мер противодействия браконьерству, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В совещании приняли участие ответственные лица министерств сельского хозяйства, внутренних дел, финансов, пограничной службы КНБ и Национального бюро по противодействию коррупции.

Отмечено, что в последние годы в стране участились случаи браконьерства в отношении редких и исчезающих видов животных. За три года ущерб природе от таких преступных действий составил 3,6 млрд. тенге. Растет число фактов отстрела сайгаков, только за 2016-2018 гг. истреблено почти три тысячи особей.

"Преступная деятельность браконьеров носит организованный и устойчивый характер. Свидетельством тому служит инцидент, связанный с убийством инспектора РГП "Охотзоопром" в Карагандинской области. Аналогичная ситуация с добычей рыбы осетровых пород", - отметили на совещании.

Так, в 2018 году из незаконного оборота изъято почти 8 тыс. кг осетрины, и многое остается в тени.

"Деятельность правоохранительных и природоохранных органов недостаточно эффективна и требует выработки комплексных мер в борьбе с браконьерством", - подчеркнуто на совещании.

Имеют место факты совершения преступлений сотрудниками уполномоченных и правоохранительных органов, по долгу службы обязанных защищать животный мир. В текущем году в Атырауской и Мангистауской областях обезврежена деятельность преступных групп, работавших под покровительством сотрудников рыбной инспекции и полиции.

Отдельно был затронут вопрос обеспечения защиты и закрепления правового статуса природоохранных инспекторов. В этой связи выработан ряд рекомендаций по улучшению ситуации в рассматриваемой сфере.

По результатам совещания разработан совместный план мероприятий, направленный на пресечение деятельности браконьеров, незаконной скупки, транспортировки,экспорта биоресурсов.

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