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Преступную группу "кротов" задержали полицейские в Астане

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции , фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 16:48 Фото: Zakon.kz
В Астане полиция пресекла деятельность преступной группы, занимавшейся кражей кабеля методом "крот", сообщает Zakon.kz.

По информации правоохранителей, в группу входили три человека, которые регулярно совершали кражи кабельной продукции на территории столицы.

"В основном злоумышленники совершали хищение по ночам, проникая в подземные колодцы через канализационные люки, и похищали медные кабели. К преступлению они готовились тщательно, у каждого из них был свой алгоритм действий", – рассказали в пресс-службе столичного департамента полиции.

В ходе обыска по месту сбыта похищенного правоохранители обнаружили семь мешков очищенной медной кабельной продукции и три радиостанции. Также у скупщика изъяли электронные и механические весы.

"Все участники дали признательные показания, подтвердив свою причастность к пяти эпизодам кражи кабеля, в том числе хищению медных шин из трансформаторной подстанции".

В настоящее время подозреваемых водворили в ИВС, по данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее в Акмолинской области задержали мужчину, который перевозил в грузовике похищенные сосны. Деревья оценили в миллион тенге.

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