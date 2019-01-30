До 1 млн пассажиров в год будет перевозить новая авиакомпания

Новая бюджетная авиакомпания "FlyArystan" начнет полеты уже в мае этого года.

На пленарном заседании Мажилиса РК министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек рассказал, когда начнутся полеты новой бюджетной авиакомпании, передает корреспондент Zakon.kz.

"В соответствии с поручением главы государства мы ожидаем, что первые полеты новой авиакомпании будут уже в мае. Это будет аффилированная с "Эйр Астаной" компания. Ожидаем, что в этом году уже четыре борта - "Аэрбас-320" будут в эксплуатации в этой новой авиакомпании", - сказал министр, отвечая на вопросы депутатов.

Как он отметил, стоимость билетов в бюджетной авиакомпании будет в два раза ниже, чем в "Эйр Астане".

"Основное отличие - стоимость билетов будет в 2 раза ниже, чем стоимость билетов "Эйр Астаны". Мы ожидаем, что в первый год эксплуатации авиакомпании в течение года, с мая по май, должна будет перевезти не менее 1 млн пассажиров. В дальнейшем мы ожидаем, что в течение 4 лет парк этой авиакомпании будет 15 самолетов этого же класса, абсолютно новые самолеты. Конечно, уровень сервиса несколько другой. Низкобюджетные компании - лоукостеры, предоставляют определенный перечень услуг, остальное за дополнительную плату", - уточнил Касымбек.

Оксана Скибан, Астана

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