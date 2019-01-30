Европарламент сообщил о новых правилах получения виз

Общая визовая пошлина увеличится с 60 до 80 евро.

Евросоюз упростит процедуры запроса и выдачи краткосрочных виз, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Европаралмента, 29 января в ходе переговоров парламента и совета министров неофициально был согласован новый визовый кодекс Евросоюза, устанавливающий процедуры и условия выдачи виз гражданам более 100 стран, не входящих в ЕС, которые туда въезжают на короткий период времени (до 90 дней в течение 180-дневного периода действия виз).

Основная цель, которую преследуют при создании нового визового кодекса - упростить законные поездки туристов, бизнесменов, а также предотвратить нелегальную иммиграцию . Процедуры для добросовестных путешественников будут проще, и будет существовать прямая связь между визой и миграционной политикой.

Заявления на получение визы должны быть поданы за шесть месяцев (вместо текущих трех месяцев) и за 15 дней до предполагаемой поездки, за исключением моряков, которым будет разрешено подавать заявления за девять месяцев.

Помимо этого общая визовая пошлина увеличится с 60 до 80 евро - при возможном снижении для лиц моложе 18 лет, а также для детей до шести лет, студенты и исследователи будут по-прежнему освобождены от визового сбора;

Некоторые положения, такие как визовые сборы, время, необходимое для принятия решений по заявкам, и срок действия многократных въездных виз, могут быть адаптированы в зависимости от того, показывает ли данная страна, не входящая в ЕС, "достаточное" или, альтернативно, "недостаточное" сотрудничество по реадмиссии нелегальных мигрантов после полной и объективной оценки, проводимой Европейской комиссией каждый год.

В дальнейшем неофициально согласованный новый визовый кодекс Евросоюза будет представлен ​на голосование в Комитете гражданских свобод. Также он должен быть подтвержден пленарным заседанием до официального принятия Советом министров. Изменения вступят в силу через шесть месяцев после публикации текста в Официальном журнале ЕС.

В настоящее время путешественники из 102 стран должны иметь визу для въезда в ЕС. Число заявлений на получение визы увеличилось на 50% за последние несколько лет, с 10,2 миллиона в 2009 году до 15,2 миллиона в 2016 году.

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