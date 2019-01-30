Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду – что ждать казахстанцам

Объявлен состав нашей команды на мировое первенство.

В каких дисциплинах выступят казахстанцы на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду-2019, с каким багажом подходят к нему наши спортсмены, разбирался корреспондент Zakon.kz.

1 февраля в американском Парк сити стартует чемпионат мира по лыжному фристайлу и сноуборду. Принимающий соревнования горный курорт находится недалеко от Солт-Лейк-сити, столицы зимних Олимпийских игр 2002 года, здесь есть множество трасс для всех дисциплин лыжного фристайла и сноуборда.

Казахстанцы выступят в каждом из этих зрелищных видов спорта, но только в некоторых дисциплинах.

В индивидуальном и параллельном могуле Казахстан заявил одну из самых сильных команд в мире. Соревнования в этом виде спорта пройдут 8 и 9 февраля.

По информации, предоставленной Национальной лыжной ассоциацией РК, честь нашей страны будут отстаивать Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Сергей Романов и Александр Геберт. Их сопровождают главный тренер Елена Круглыхина, тренеры Дмитрий Бармашов, Виктор Рейхерд, Акжол Заманбеков и массажист Ольга Крюкова.

Юлия Галышева едет на чемпионат мира отстаивать свой титул действующей вице-чемпионки в параллельном могуле, но все казахстанцы ждут награду не только в парных заездах, но и в олимпийской дисциплине- индивидуальном могуле. Тем более, на "белых" Играх-2018 в Пхенчхане Галышева именно в одиночных соревнованиях выиграла бронзовую медаль.

В текущем рейтинге Кубка мира Галышева занимает 4 место в своей дисциплине, и уже успела 3 раза побывать на подиумах этапов Кубка мира-2018/19. Лидер мужской команды, обладатель малой серебряной медали Кубка мира-2017/18 Дмитрий Рейхерд сейчас занимает 6–ю позицию в рейтинге среди всех могулистов, и 2 раза в этом сезоне поднимался на подиумы этапов Кубка мира.

Не отстает и Павел Колмаков. Он 13-й в зачете могула в Кубке мира-2018/19, и на одном из этапов текущего сезона сумел занять 7 место.

Лыжные виды спорта интересны тем, что успех зависит не только от готовности спортсмена, но и погодных условий, состояния снега. Финальные соревнования в могуле пройдут в темное время суток (в Казахстане это будет раннее утро следующего дня), а это значит, что сюрпризы неизбежны.

Привычным составом поедет на чемпионат мира команда по лыжной акробатике. Национальная лыжная ассоциация РК сообщила, что в этой дисциплине выступят Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Маржан Акжигит, Жибек Арапбаева, Ильдар Бадрутдинов и Баглан Инкарбек. Сопровождают их главный тренер Геннадий Намереков, тренер Мурат Аблятифов и врачи Нурила Алменова и Маргарита Болдырева.

В команде, по сравнению с прошлыми годами, сменился главный тренер, спортсменки выучили новые прыжки, но что ожидать на чемпионате мире от казахстанцев в этом виде спорта, сказать сложно. Если у могулистов сезон Кубка мира в самом разгаре, то у акробатов прошел только один этап Кубка мира с 17 по 19 января в американском Лэйк-Плэсиде. Из казахстанцев туда поехали только Маржан Акжигит и Ильдар Батрутдинов. Правда, в финальную стадию того этапа они не квалифицировались. Остается добавить, что Жанбота Алдабергенова и Жибек Арапбаева являются медалистками Зимней Универсиады-2017.

На чемпионате мира квалификация в лыжной акробатике пройдет в светлое время суток 5 февраля, финалы состоятся 6 февраля в темное время суток. Командные соревнования в акробатике состоятся 7 февраля вечером.

Соревнования в могуле и акробатике пройдут в городке Дир Вэлли, что находится в 1,4 милях от Парк сити.

Что касается сноуборда, то от Казахстана в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе выступит 17-летний Владислав Зуев (входил в Топ-30 на последнем юниорском чемпионате мира по сноуборду) и в параллельном гигантском слаломе 29-летний Роллан Садыков, выступающий в Кубке Европы.

С ними едет, по данным Национальной лыжной ассоциации РК, тренер Леонид Димаков. Соревнования в этих дисциплинах пройдут 4 и 5 февраля на самом Парк сити.

Альберт Ахметов

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