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Серик Сапиев получил высокую должность в Министерстве культуры и спорта

Его назначили председателем Комитета по делам спорта и физической культуры.

Фото : mega.kz30 января 2019, 10:47

Серик Сапиев назначен председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря комитета Раухан Тугумбаеву.

"Серик Сапиев назначен председателем Комитета по делам спорта и физической культуры", - говорится в сообщении.

30 января, на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК стало известно о том, что Серик Сапиев подал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса.

"Пользуясь предоставленной возможностью, хотел бы выразить благодарность Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, главе нашего государства, председателю партии за оказанное доверие в спорте. Я также хотел поблагодарить вас, уважаемый Нурлан Зайруллаевич, и каждого из вас, уважаемые коллеги, за советы, за поддержку, за тот неоценимый опыт, который я приобрел здесь в мажилисе. Я думаю, что мы также будем продолжать тесно работать с вами. Во благо процветания нашей страны и развития нашего общества", - сказал Сапиев.


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