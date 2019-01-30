Фильм "Станция судьбы" - суд дал сторонам время решить все миром

При этом требования Талгата Теменова к Министерству культуры и спорта РК сняты.

Суд предложил режиссеру Талгату Теменову и продюсеру Баян Алагузовой решить спор по поводу ее нового фильма "Станция судьбы" миром. Об этом Zakon.kz сообщил юрист Бейбут Жұмағали, защищающий авторские права Теменова.

Идея создать продолжение фильма "Станция любви" 1992 года ("Махаббат станциясы"), где Баян Алагузова снималась в главной роли и режиссером был Талгат Теменов, родилась у нее около двух лет назад. Продюсер утверждает, что перед запуском продолжения она позвонила Талгату Теменову, чтобы он дал ей согласие и вроде как его получила. Но когда процесс предподакшн был запущен, Теменов заявил, что таких слов Алагузовой не говорил и разрешения на использование своей киноленты не давал. Тогда она решила снять совершенно новое кино, потому что режиссер "Станции любви" был против продолжения.

Скандал разгорелся еще во время съемок в августе 2018 года.

"8 августа 2018 года, на презентации фильма, Алагузова публично призналась, что новый фильм — это продолжение старого, то есть, взятого за основу. Я встречался с Баян осенью, пытался договориться", - сообщил юрист Бейбут Жұмағали, защищающий авторские права Теменова.

Первое дело о нарушении авторских прав Баян Алагузовой было рассмотрено в столичном суде Есильского района. Теменов как истец требовал запретить прокат фильма, назначить наказание за нарушение авторских прав и выплатить потерпевшему компенсацию 30 млн тенге за причиненный моральный вред. Суд отказал в удовлетворении заявления Талгата Теменова о наложении ареста на все экземпляры фильма, и копии были получены, и прокат картины стартовал 24 января.

Однако суд принял в производство новое исковое заявление Теменова о нарушении авторских прав и взыскании компенсации морального вреда и возбудил гражданское дело.

"Был подан гражданский иск в Есильский районный суд города Астаны. Исковые требования на сегодня: 1) признать фильм "Станция судьбы" контрафактной продукцией; 2) взыскать компенсацию в размере 37,0 млн тенге с Алагузовой Б.М., ТОО “Shine production” и/или ТОО "BM production" в солидарном порядке. Требования к Министерству культуры и спорта РК сняты. Суд дал время сторонам процесса до 4 февраля решить вопрос миром", - рассказал Бейбут Жұмағали.

Юрист пояснил, что Теменов Талгат Досымгалиевич является автором сценария и режиссером-постановщиком фильма "Станция любви". Данный фильм создавался на киностудии "Казахфильм" с 1992 года и вышел в кинопрокат в 1993 году.

"В 1993 году действовал Гражданский Кодекс КазССР. Статьей 480 данного Кодекса закреплены авторские права, в равной степени, как за АО "Казахфильм", так и за автором сценария и режиссёром постановщиком фильма "Станция любви". Бернской конвенцией сценаристу и режиссёру фильмов отводится отдельная, значительная роль. Представленный в СМИ синопсис и презентация фильма Алагузовой выявил нарушение авторских прав Теменова, а именно: главные герои старого фильма, присутствуют в новом фильме, играют не второстепенную, а главные роли. Фактически фильм "Станция судьбы" является производным произведением сценария фильма "Станция любви". Переговоры продолжаются", - заявил юрист.

В случае признания судом фильма "Станция судьбы" контрафактной продукцией, серьезные последствия могут ощутить не только Алагузова (ст. 198 УК РК), но и кинотеатры, осуществляющие демонстрацию фильма, поскольку их оборудование может быть конфисковано или уничтожено (п.3, ст.49 Закона РК Об авторском праве и смежных правах).

"Вчера, при комиссионном просмотре фильма "Станция судьбы", были подтверждены наши доводы в суд. Актеры сыграли великолепно. Но, мое мнение - не хватает кадров из фильма "Станция любви". Что-то важное потеряно, не донесено до зрителя, который старый фильм не видел. Проводится аналогия с историей фильмов "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Ирония судьбы. Продолжение". Только в том случае Тимур Бекмамбетов советовался с Эльдаром Рязановым, получил одобрение. И фильм Бекмамбетова смотрят уже долгие годы", - рассказал юрист.

Сама Баян Алагузова на премьере фильма "Станция судьбы" в Алматы заявила, что это другая картина, другое кино с другим названием, оригинальным сценарием.

"Талгат Досымгалиевич (Теменов – Авт.) думает иначе. Это его право. Я заявляю, что это не продолжение, не имеет отношения к первому фильму. Это новая история, новое кино, упор сделан на историю молодых героев Гульназ и Улана. История трех закадычных друзей оказалась позади. В "Станции судьбы" у моей героини нет дочери, это другая история. У нее сын. Тем не менее, он решил оспаривать свои права на мою работу в суде. Не я буду решать (судьбу фильма – Авт.), а те инстанции, которые этим занимаются",– объясняла тогда Баян Алагузова.

Альберт Ахметов

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