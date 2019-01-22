Баян Алагузова увидела во сне сюжет нового фильма

Но претензий по части авторских прав ей избежать не удалось.

Закрытый показ фильма "Станция судьбы", обросшего скандалами, прошел в Алматы для прессы и звезд шоу-бизнеса, передает Zakon.kz.

Продюсером проекта выступила Баян Алагузова. Идея создать продолжение фильма "Станция любви" 1992 года ("Махаббат станциясы"), где Баян Алагузова снималась в главной роли и режиссером был Талгат Теменов, родилась у нее около двух лет назад. Продюсер утверждает, что перед запуском продолжения она позвонила Талгату Теменову, чтобы он дал ей согласие и вроде как его получила. Но когда процесс предподакшн был запущен, Теменов заявил, что таких слов Алагузовой не говорил и разрешения на использование своей киноленты не давал. Тогда она решила снять совершенно новое кино, потому что режиссер "Станции любви" был против продолжения.

"Станция судьбы"– это другая картина, другое кино с другим названием, оригинальным сценарием. Талгат Досымгалиевич (Теменов – Авт.) думает иначе. Это его право. Я заявляю, что это не продолжение, не имеет отношения к первому фильму. Это новая история, новое кино, упор сделан на историю молодых героев Гульназ и Улана. История трех закадычных друзей оказалась позади. В "Станции судьбы" у моей героини нет дочери, это другая история. У нее сын. Тем не менее, он решил оспаривать свои права на мою работу в суде. Не я буду решать (судьбу фильма – Авт.), а те инстанции, которые этим занимаются",– объяснила Баян Алагузова.

Скандал разгорелся еще во время съемок в августе 2018 года. На днях дело о нарушении авторских прав Баян Алагузовой было рассмотрено в столичном суде Есильского района. Теменов как истец требовал запретить прокат фильма, назначить наказание за нарушение авторских прав и выплатить потерпевшему компенсацию 30 млн тенге за причиненный моральный вред. Суд отказал в удовлетворении заявления Талгата Теменова о наложении ареста на все экземпляры фильма, и копии для премьеры в Алматы были получены накануне. Однако суд принял в производство новое исковое заявление Теменова о нарушении авторских прав и взыскании компенсации морального вреда и возбудил гражданское дело, предварительное заседание состоится 22 января.

"Люди, когда видят меня, я для них как красная тряпка что-ли. Все хотят что-то на меня заявить, что-то сказать, испытывают какое-то приятное чувство от этого",– пожаловалась Баян Алагузова журналистам.

Интересно, что в "Станции судьбы" сыграли Кубанычбек Адылов и Бопеш Жандаев. Они же были партнерами Баян Алагузовой по фильму "Станция любви".

"Я никаких обид на него (Теменова – Авт.) не держу. Я сняла свое кино со своим сценарием, своей историей и никакого отношения к нему не имею. Актеров имею право приглашать тех, кого хочу. Я не знаю, почему он так отреагировал. Я никому не навредила этой картиной, это добрая, красивая история, принесет массу приятных впечатлений зрителю. То, что он так поступил, это его право. Может быть, ему кажется, что я посягаю на что-то. Я не посягаю, это другая история. И я пребываю немного в шоке от его заявлений и действий",– пояснила Алагузова.

Сюжет приснился Баян Алагузовой во сне. Двадцатитрехлетний бездельник и бунтарь по имени Улан, после очередной своей шалости убегая от полицейских забегает в вагон купе, где влюбляется в прекрасную девушку по имени Гульназ. Между ними вспыхивает страсть. Гульназ оказывается невероятно нежной и интересной девушкой, которую Улан искал всю свою жизнь. Гульназ видит в Улане - бунтарство и свободу, о которой мечтала, но не могла себе позволить. Гульназ и Улан не подозревают что судьба приготовила им невероятные испытания и приключения. Влюбленным придется поплатиться за прошлое своих родителей, и принять вызов невероятно сложным обстоятельствам, чтобы сохранить свою любовь.

"Мы долго не могли придумать фабулу к этой картине. Было много предложений, история троих или это история шестерых. Не хотелось бы, чтобы у моей героини была дочь, как у меня в реальной жизни. Это было бы банально. И мне однажды приснился сон, что у моей героини родился сын, а у моего возлюбленного в прошлом – дочь, и он назвал ее в честь любимой женщины. Я пришла на работу, сказала, что все в порядке. И я подумала, что это небесное "Да" для этой картины",– рассказала продюсер.

Главные же роли Улана и молодой Гульназ сыграли Аскар Ильясов и Айгерим Максутова. В кадре появляется и сама Баян Алагузова в роли мамы Улана, которую зовут, как и главную героиню, Гульназ. Она заявила, что не испытывает к игре в кино какую-то любовь и снимается в фильмах, когда есть необходимость, ее некем заменить. Либо когда с точки зрения продюсера хочет сэкономить на дорогостоящей актрисе.

"Я здравомыслящий человек, включается камера – я играю, выключается - я забываю. Не знаю, с чем это связано, не могу сказать, что какая-то из ролей, тогда или сейчас, вызвала во мне какие-то эмоциональные перемены. Взрослая Гульназ – олицетворение многих казахстанских женщин, которые всегда за мужем, покорны, мнение которых, может быть, спрашивают в последнюю очередь. И я сама смотрю на свою героиню, думаю, что она бедная изможденная женщина, которая вышла замуж не по любви, и я передавала образ именно такой женщины, которая в общем-то смирилась со своей судьбой. Как у нас принято, лучше быть тихо несчастной, чем громко счастливой (смеется)… несколько параллелей из моей жизни. Но это никак не относится ко мне. Я как актриса, перевоплотилась, никаких ассоциаций, параллелей не подвожу с собственной судьбой. Это кино, сказка",– заявила Бан Алагузова.

Прокат фильма в казахстанских кинотеатрах планируется с 24 января.

Альберт Ахметов

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