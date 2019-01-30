Правительство намерено оздоровить женщин Казахстана
Принят соответствующий план.
Фото : фото — Виталий Грасс, pixabay.com30 января 2019, 11:36
На расширенном заседании правительства РК с участием главы государства заместитель премьер-министра Ерболат Досаев рассказал о принятом плане по оздоровлению женщин, передает корреспондент Zakon.kz.
"Ведется целенаправленная работа по улучшению основных показателей здоровья. В результате принятых правительством мер общая смертность снизилась на 1,2%, младенческая - на 2,8%", - сказал Досаев.
По его словам, несмотря на снижение материнской смертности за 10 лет в 2,6 раза и в 2018 году на 5%, "пока нет существенной положительной динамики по этому важному показателю".
"В целях улучшения ситуации в январе 2019 года утвержден комплексный оперативный план, предусматривающий меры по оздоровлению женщин, дооснащению медицинских организаций необходимым оборудованием, массовому обучению медработников", - уточнил Досаев.
Оксана Скибан, Астана
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