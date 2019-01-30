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В 2 раза снизилась живая очередь в поликлиники Казахстана

Cоздано 1142 новых врачебных участка и 97 новых объектов ПСМП.

Фото : primeminister.kz30 января 2019, 11:51

90% граждан на сегодня имеют электронные паспорта здоровья, все медучреждения переведены на полный электронный документооборот, сообщил на расширенном заседании правительства Казахстана с участием главы государства заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев, передает Zakon.kz.

По его данным, для снижения очередности и повышения доступности поликлиник в Казахстане создано 1142 новых врачебных участка и 97 новых объектов ПМСП.

"Внедрена онлайн запись на прием к врачу. В результате на сегодня в два раза снизилась живая очередь в поликлиники. 90% граждан на сегодня имеют электронные паспорта здоровья, все медицинские учреждения страны переведены на полный электронный документооборот", - сообщил он.

Заместитель премьер-министра также обратил внимание президента на то, что в стране за последнее время доля частных медицинских услуг выросла в 2 раза.

Татьяна Ковалева, Астана


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