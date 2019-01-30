Авто местного производства можно будет купить по льготному кредиту

Данная инициатива окажет положительный эффект на импортозамещение и позволит преодолеть негативную тенденцию роста импорта товаров - Акишев.

Нацбанк готов оперативно разработать и финансировать программу кредитования автомобилей отечественного производства. Об этом на расширенном заседании правительства РК с участием главы государства рассказал председатель главного финансового института страны Данияр Акишев, передает корреспондент Zakon.kz.

"В 2019 году Нацбанк готов оперативно разработать и финансировать программу кредитования на приобретение гражданами автомобилей отечественного производства. Программа будет выстроена через банки с механизмом секьюритизации кредитов по примеру программы "7-20-25" и на базе ее инфраструктуры", - сообщил Акишев.

Акишев считает, что автомобилестроение, как и строительство - капиталоемкая отрасль с высокими технологиями, которая имеет большой мультипликативный эффект для экономики.

"Данная инициатива окажет положительный эффект на импортозамещение, и позволит преодолеть негативную тенденцию роста импорта товаров, которая поддерживается в том числе и кредитованием", - добавил Акишев.

Нурсултан Назарбаев в свою очередь отметил, что такие отрасли нужно поддерживать кредитованием.

"Может еще посмотреть, какие отрасли есть мощные, крупные, которые дают эффект и здесь и у производителя товаров", - добавил при этом глава государства.

Председатель Нацбанка заверил Президента, что готов отработать предложения с правительством и банками в короткий срок.

Татьяна Ковалева, Астана

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