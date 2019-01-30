Нет "шанель-манель"! Назарбаев призвал госслужащих носить отечественные костюмы

Вот здесь сидящие, все мы должны прийти в отечественных костюмах, ничего страшного нет. И в мире существует простая одежда, особенно для госслужащих, для всех - Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев во время расширенного заседания призвал правительство ходить на работу в костюмах отечественных производителей, передает корреспондент Zakon.kz.

"Надо пропагандировать отечественную продукцию, одежду. Вот здесь сидящие, все мы должны прийти в отечественных костюмах, ничего страшного нет. И в мире существует простая одежда, особенно для госслужащих, для всех. И мы поднимем легкую промышленность", - сказал президент.

Нурсултан Назарбаев отметил, что вся одежда в страну привозится из-за рубежа, и что правительство слишком мало времени уделяет вопросу развития этой отрасли.

"Все у нас привозится из-за рубежа. Ладно, модницы и модники есть, им подавай "шанель-манель" и так далее. Но простой народ. Вчера на встрече с молодежью, на открытии Года молодежи мне показали отличные костюмы и отличную обувь. Просто не обращаем внимания. Почему не развивать. Ербол (Ерболат Досаев – авт.), ты вообще не занимаешься этим", - заключил глава государства.

Татьяна Ковалева, Астана

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