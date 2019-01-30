Президент поручил Air Astana летать в США и Японию

В этом году надо решить этот вопрос - Назарбаев.

Во время расширенного заседания правительства Нурсултан Назарбаев поставил задачу перед компанией Air Astana открыть авиамаршруты в США и Японию, передает корреспондент Zakon.kz.

"Надо перед авиаторами - это Air Astana, прежде всего, поставить задачу для полетов к основным нашим инвесторам. Сейчас мы в Европу летаем, надо летать в США, надо летать в Японию", - сказал президент Казахстана.

Он обратил внимание правительства, что, возможно, авиакомпании какое-то время нужна будет поддержка и ее следует оказать.

"Нужно посмотреть, что для этого надо: помочь, поддержать. Может быть, в первое время это будет нерентабельным, но надо начинать летать. В плане помочь в покупке самолетов или использовании существующих. В этом году надо решить этот вопрос", - заключил глава государства.

Татьяна Ковалева, Астана

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