Президент поручил Air Astana летать в США и Японию
В этом году надо решить этот вопрос - Назарбаев.
Фото : pxhere.com30 января 2019, 12:44
Во время расширенного заседания правительства Нурсултан Назарбаев поставил задачу перед компанией Air Astana открыть авиамаршруты в США и Японию, передает корреспондент Zakon.kz.
"Надо перед авиаторами - это Air Astana, прежде всего, поставить задачу для полетов к основным нашим инвесторам. Сейчас мы в Европу летаем, надо летать в США, надо летать в Японию", - сказал президент Казахстана.
Он обратил внимание правительства, что, возможно, авиакомпании какое-то время нужна будет поддержка и ее следует оказать.
"Нужно посмотреть, что для этого надо: помочь, поддержать. Может быть, в первое время это будет нерентабельным, но надо начинать летать. В плане помочь в покупке самолетов или использовании существующих. В этом году надо решить этот вопрос", - заключил глава государства.
Татьяна Ковалева, Астана
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