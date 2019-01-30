Автомобиль разбился вдребезги на Капчагайской трассе

Пострадал один человек.

На трассе Алматы - Капшагай утром 30 января разбился автомобиль, передает Zakon.kz.

ДТП произошло за поворотом в сторону села Жетыген. Автомобиль Mitsubishi Lancer двигался в сторону Капшагая. По неизвестной причине машина резко поехала вправо, и врезалась в отбойник, после чего ее отбросило обратно на дорогу. Удар был такой силы, что автомобиль частично развалился, оторвало двигатель, детали разбросало в разные стороны.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области, авария произошла около 6 часов утра на 48-м км трассы Алматы - Усть-Каменогорск. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на подмерзшей трассе.

В результате случившегося пострадал водитель Mitsubishi, 1988 г.р., его госпитализировали с ушибом грудной клетки. Пассажиров в авто не было.

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