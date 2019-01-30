Приватизация: главное - не продать объект, а освободить рынок от госучастия

Приватизация должна придать новый стимул для развития экономической конкуренции и предпринимательства страны.

В Казахстане реализуется Комплексный план приватизации, разработанный на 2016-2020 годы. Как он реализуется и каковы его итоги на сегодняшний день? На эти и другие вопросы отвечает Министерство финансов РК, передает Zakon.kz.

В 2018 году в своем Послании Глава государства призвал ускорить реализацию плана приватизации, расширив его за счет сокращения числа подведомственных организаций госорганов.

Как в целом идет реализация Комплексного плана приватизации? Сколько объектов удалось продать в 2018 году, а какие выставят на торги в 2019-2020 годы?

По информации Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов, в настоящее время Комплексный план приватизации включает 898 объектов. За три года выставлены 530 объектов, в том числе реализовано 473 объекта на сумму 470 млрд тенге. На реализацию в 2018 году был запланирован 221объект, план выполнен на 92%.

Что означает реорганизация и ликвидация объектов?

Всего 280 объектов находятся на реорганизации и ликвидации. Каким образом это происходит? Как пояснили в Комитете госимущества и приватизации, перечень объектов приватизации формируется с учетом принципов «Yellow Pages Rule», предполагающих выход государства из секторов экономики, в которых есть хотя бы один конкурент из числа частных бизнес-структур.

Реорганизация или ликвидация объекта является одним из способов выхода государства из какой-либо сферы деятельности. Поэтому Комплексным планом предусмотрено, что местные исполнительные органы, национальные управляющие холдинги и компании могут при необходимости, в целях экономической целесообразности реорганизовать или ликвидировать без проведения торгов соответствующие юридические лица.

К примеру, из 280 по 114 объектам принято решение о ликвидации ввиду передачи их функций другим подведомственным структурам и нецелесообразности их продажи. На реорганизацию направлен 101 объект.

Кроме того, есть норма закона РК «О государственном имуществе», согласно которой объекты, не реализованные по результатам трех проведенных торгов, подлежат ликвидации. Так, трижды выставлялись на торги и не были проданы 65 объектов, из которых 4 - республиканской и 61 - коммунальной собственности. Впоследствии они были направлены на ликвидацию.

Отслеживается ли дальнейшая деятельность проданных объектов?

Безусловно. Как пояснили в КГИП, согласно закону о госимуществе, по проданным объектам с определенным условием контроль осуществляется продавцами. В этих целях ежегодно проводится постприватизационный контроль продавцами, до момента покупателем принятых обязательств. В случае неисполнения принятых обязательств продавцы расторгают договор купли-продажи, и объект возвращается в собственность государства.

Министерством финансов РК ежегодно проводится анализ деятельности проданных на тендере республиканских организаций с условием сохранения профиля деятельности.

В настоящее время на постприватизационном контроле находится 18 проданных организаций республиканской собственности с условием сохранения профиля деятельности от одного до семи лет.

Из них 6 проданы в 2018 году, и проводить по ним анализ ввиду незначительного периода их деятельности в условиях конкурентной среды преждевременно (РГКП «Казахская производственно-акклиматизационная станция», РГКП «Капшагайское нерестово-выростное хозяйство», ТОО «Институт экспериментальной биологии имени Ф.М. Мухамедгалиева», РГП «Институт микробиологии и вирусологии», ТОО «Карагандаликвидшахт», ТОО «Журнал «Жалын»).

Остальные организации успешно функционируют, вид деятельности сохранен, имеющееся имущество используется по назначению. Две организации – ТОО «Медиа-корпорация «Зан» и АО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательный институт «Казаэропроект» – сохранили прежние объемы оказываемых услуг, штатную численность работников (60-100 чел.).

В некоторых организациях наблюдается улучшение показателей хозяйственной деятельности, расширение спектра оказываемых услуг – это ТОО «Племенное хозяйство «Астана қүс», ТОО «Қазақ энциклопедиясы», РГП «Высшая школа общественного здравоохранения», АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования», РГКП «Республиканский колледж по подготовке и переподготовке средних медицинских и фармацевтических работников», АО «СОП «Кузет».

В РГП «Высшая школа общественного здравоохранения» почти вдвое увеличена штатная численность работников, в 1,5 раза повысилась доходность школы за счет увеличения педагогического и профессорского состава, что позволило привлечь дополнительных слушателей с последующей их аттестацией на платной основе. Проведен капитальный и текущий ремонт помещений в административном здании, благоустроена территория. Организовано 27 кафедр клинического профиля, 4 интегрированных кафедры общественнного здравоохранения и менеджмента. 33 медучреждения и 50 НИИ г. Алматы являются клиническими базами и базами педагогической и профессиональной практики Высшей школы.

По АО «СОП «Кузет» покупателем выполняются обязательства по сохранению профиля деятельности в области защиты жизни и здоровья физических лиц, защиты имущества в течение 5 лет. Общество имеет 18 филиалов. Всего заключено 106 договоров на общую сумму 564,8 млн тенге, из них физическая охрана объектов на сумму 509,2 млн тенге, услуги телохранителей на сумму 20,7 млн тенге, услуги сопровождения грузов – 14,6 млн тенге, а также услуги ответственного хранения на сумму 1 млн тенге.

Покупатель госдоли участия в ТОО «Қазақ энциклопедиясы» также исполняет обязательства по сохранению профиля деятельности в течение 5 лет. В соответствии с уставной деятельностью разрабатывает и выпускает справочно-энциклопедическую литературу. В 2016 году увеличилась доходность на 18 млн. тенге или более чем на 22%. Наблюдается увеличение стоимости активов вследствие значительного увеличения стоимости ТМЗ. Также выполнены мелкие ремонтные работы в административном здании.

РГП «Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного хозяйства» приватизирован с условием сохранения профиля деятельности в течение 5 лет. РГП в соответствии с уставной деятельностью участвует в разработке, а также совершенствовании нормативных правовых и нормативно-технических документов в области лесного, охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий, осуществляет проектно-изыскательские работы и проектирование в области вопроизводства лесов и лесоразведения. Проверка показала, что новым собственником выполняются условия договора купли-продажи. Проведены проектные работы по созданию «зеленой» зоны г. Астана на сумму 70 876 тысяч тенге.

По АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» выполняются обязательства по сохранению профиля деятельности в области дополнительного профессионального и послевузовского медицинского и фармацевтического образования в течение 5 лет. Утвержден календарно-тематический план повышения квалификации и переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием. Идет образовательный и научный процесс. Ведется модернизация материально-технической базы, проведен текущий ремонт помещения университета. Проводятся работы по благоустройству, озеленению территории. Помимо бюджетных циклов университет провел хозрасчетные циклы, семинары-тренинги, мастер-классы. Университет успешно прошел институциональную, независимую государственную аккредитацию.

Покупатель РГП «Республиканский колледж по подготовке средних медицинских и фармацевтических работников» как имущественного комплекса также исполняет условия договора купли-продажи по сохранению профиля деятельности колледжа в области технического профессионального и послесреднего (медицинского) образования в течение 7 лет. Колледжем получена лицензия на занятие образовательной деятельностью. Заключены договоры с 25 медицинскими организациями на проведение профессиональной практики. В настоящее время в колледже обучаются 2195 студентов. В здании колледжа произведен текущий ремонт, закуплено оборудование и литература, ведется оснащение материально-технической базы.

По проданным объектам коммунальной собственности постприватизационный контроль осуществляется местными исполнительными органами, которые по результатам работы за прошлый год также отмечают, что все приватизированные коммунальные организации функционируют, вид деятельности сохранен, имеющееся имущество используется по назначению, обязательства исполняются. Случаев приостановления или прекращения деятельности ни по республиканским, и ни по коммунальным объектам не имеется.

В целом на сегодняшний день наблюдается, что приватизация положительно сказалась на деятельности проданных объектов вследствие отсутствия регулирования со стороны государства, необходимости соблюдения норм законодательства по государственным закупкам, свободного от каких-либо ограничений участия на рынке (в конкурентной среде).

Не приведет ли приватизация социальных объектов к негативным последствиям?

Однозначно, нет. Необходимо сразу отметить, что социальных объектов в перечнях объектов, передаваемых в конкурентную среду, не так много. Социальные объекты сохранят свое социальное назначение. К объектам, выполняющим социальные функции, будут применяться либо коммерческие тендеры, либо передача в доверительное управление. При проведении тендеров по продаже или передаче в доверительное управление одним из условий может быть сохранение профиля деятельности объекта и штата сотрудников.

Также для обслуживания граждан в социальных объектах будет доводиться государственный заказ. У частного бизнеса появится возможность сочетать в объектах обслуживание по государственному заказу и привлекать клиентов на частной основе. Это вынудит владельцев данных объектов конкурировать на рынке. Соответственно, это повлечет за собой рост конкурентоспособности, улучшение целевых индикаторов по каждому объекту.

Какова конечная цель приватизации?

Основной лейтмотив нынешней приватизации – организации, функционирующие в конкурентной среде, не должны поддерживаться государством, поскольку это создает неравную конкуренцию, порождает иждивенческие настроения и влечет расходы бюджета, который формируется за счет налогов частных предпринимателей и населения.

Необходимо сократить государственное участие в экономике, создать условия для укрепления и дальнейшего развития частного бизнеса страны путем перехода государственных активов к более эффективному собственнику. Мировой опыт показывает, что приватизация приводит к снижению издержек, повышению качества управления. Ни быструю продажу, ни максимальную финансовую выгоду нельзя отнести к конечным целям приватизации.

Приватизация должна придать новый стимул для развития экономической конкуренции и предпринимательства страны. Частный бизнес, заинтересованный в максимизации прибыли в конкурентной среде, будет расширять спектр услуг и повышать их качество. Передача в частный сектор объектов, требующих значительных расходов на их содержание, снизит нагрузку на государственный бюджет.

Таким образом, приватизация проводится не ради самой приватизации, а для повышения эффективности деятельности предприятий. Общеизвестно, что бизнес является лучшим менеджером по сравнению с государством. Частный сектор способен быстрее адаптироваться к новым условиям и вызовам и внедрить новые разработки и технологии. И в целом, бизнес и граждане страны должны стать конкурентоспособными.

Зачастую потенциальные покупатели интересуются, можно ли брать объекты в рассрочку?

Как отметили в КГИП, дтакая возможность есть. Законодательством предусмотрена продажа объектов в рассрочку. Но она допускается в случаях, если данная рассрочка была заблаговременно доведена до потенциальных участников. При этом размер первоначального взноса не может быть меньше 15 % от цены продажи. Также рассрочка не может быть больше трех лет. При этом необходимо отметить, что передача объекта в рассрочку принимается решением комиссии по приватизации объектов госсобственности. Данные условия и срок рассрочки в обязательном порядке включены в информационное сообщение о продаже объектов приватизации.

Куда изначально выставляются объекты, где можно с ними ознакомиться?

При Минфине действует электронная торговая площадка, которая на законодательном уровне определена единой точкой входа информации. То есть любой продавец, который желает выставить на торги свое имущество, регистрирует объект на электронной торговой площадке, где весь процесс ведется по единым принципам (единый гарантийный взнос, единый формат участия, единый протокол), все это формируется в рамках этой информационной системы. Соответственно, в этом случае очень легко осуществлять мониторинг.

На портале в онлайн-режиме можно ознакомиться со всеми документами по продаваемому объекту (аудиторская или финансовая отчетность, уставы, чем владеет эта компания, результаты торгов), но, безусловно, без раскрытия персональных данных. Информационно-учетный центр Минфина может только сообщить регион, откуда участвует в торгах продавец, цену продажи, то есть начальную рыночную стоимость объекта, по которой он был выставлен на торги, и цену продажи, которая была заявлена участниками в ходе торгов.





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