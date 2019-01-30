Назарбаев подвинул всех ради Смаилова

Небольшая заминка случилась в правительстве, когда Назарбаев попросил всех передвинуться на одно кресло, чтобы министр финансов сел поближе.

Глава государства при обсуждении ситуации с теневой экономикой не увидел в числе рядом сидящих министра финансов. Тот сидел на противоположном краю стола. Нурсултан Назарбаев сделал замечание, что глава Минфина должен сидеть фактически рядом с замами премьер-министра, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил президент РК, в налоговой и бюджетной политике проводится большая работа, несмотря на это, "борьба с теневым оборотом ведется слабо".

"Показатели импорта нашей таможни значительно расходятся с данными КНР. Задача сократить долю теневой экономики как минимум на 40% за три года. Министр финансов? Министр финансов не должен в конце стола сидеть, после вице-премьера его место. Министр финансов обычно зампремьер-министра", - сказал он на расширенном заседании правительства.

Глава государства сделал замечание по этому поводу премьер-министру.

"Смотри, куда ты его посадил? Кто протокол делает? Встань, иди сюда. Сдвиньтесь, начиная от Кожамжарова, все на одно место. Вот его место. Поэтому у нас финансы хромают, что мы так относимся", - заметил Назарбаев.

Оксана Скибан, Астана

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