Пособие по утрате трудоспособности поднимут на 30%

Повышение коснется утративших трудоспособность граждан и семей, потерявших кормильца.

Глава государства поручил правительству с 1 января 2020 года обеспечить рост до 30% средних размеров социальных выплат из Государственного фонда соцстрахования (ГФСС) лицам, утратившим трудоспособность, потерявшим кормильца, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент напомнил, что в прошлом году были существенно увеличены масштабы социальной поддержки.

"Поручаю правительству с 1 января 2020 года обеспечить рост до 30% средних размеров социальных выплат из ГФСС лицам, утратившим трудоспособность, потерявшим кормильца. Мадина, можно это сделать?" - спросил Нурсултан Назарбаев у министра труда.

По словам министра труда и социальной защиты населения РК Мадины Абылкасымовой, соответствующие поправки в законодательство же готовы.

"Законопроект подготовлен, уже мы ожидаем внести в марте в парламент и будем исполнять поручение", - заверила она.

Глава ведомства также указала что впервые в Казахстане разрабатывается комплексный интегрированный план по защите лиц с инвалидностью.

"Это вопросы инклюзивного образования, трудоустройства, профилактика и предупреждение инвалидности, безбарьерная среда, полностью доступная, а также повышение качества социальных услуг", - пояснила Абылкасымова.

Оксана Скибан, Астана

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