Полицейские вернули алматинке угнанный автомобиль

Автовладелица искренне благодарит полицейских за оперативное раскрытие преступления.

Алматинка Татьяна Будаева выразила благодарность сотрудникам полиции за оперативное реагирование на факт угона ее машины, задержание подозреваемого и возвращение похищенного имущества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"В дежурную часть нашего подразделения с заявлением о пропаже автомобиля марки Toyota Camry обратилась местная жительница. По ее обращению сразу же была создана следственно-оперативная группа и проведены первичные розыскные мероприятия. В течение суток был установлен и задержан по горячим следам подозреваемый в совершении угона – 32-летний житель Алматинской области. Автомобиль Татьяне Будаевой мы вернули на следующий день, после проведения необходимых процессуальных действий", – сообщил начальник отдела полиции при УП Алмалинского района Танат Назанов.

В свою очередь владелица возвращенного авто выразила благодарность руководству и личному составу данного подразделения полиции за столь оперативное раскрытие преступление, незамедлительную поимку преступника и возврат имущества. Также она обратилась к руководству полиции города с просьбой поощрить сотрудников участвовавших в поиске ее автомобиля и написала на своей странице в facebook, как проходили поиски угнанного авто.

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