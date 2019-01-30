Силовики пришли с обысками к отцу задержанного сенатора Арашукова

Членство сенатора в "Единой России" приостановлено.

В Карачаево-Черкессии проходят следственно-оперативные мероприятия в отношении Рауля Арашукова, отца задержанного сенатора Рауфа Арашукова. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Позже информацию подтвердили в СК, добавив, что Арашуков-старший тоже задержан.

Задержание сенатора

30 января в зале заседаний Совета Федерации задержали Арашукова-младшего.

Его обвинили в организации ОПГ, причастности к убийствам зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента республики Фраля Шебзухова, а также нанесении вреда здоровью еще одному человеку и подделке документов.

Кроме того, Арашукову вменяют хищение газа у "Газпрома" на сумму более 30 миллиардов рублей (более 172 млрд тенге).

В Совфеде согласились лишить сенатора неприкосновенности. При задержании присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и глава СК Александр Бастрыкин.

Членство Арашукова в "Единой России" приостановлено.

Что известно об Арашуковых

Раулю Арашукову 60 лет, в СМИ его называют политиком, бизнесменом, меценатом. С 1999 года - генеральный диретокр ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь". В 2007-ом возглавил ОАО "Ставрополькрайгаз". С 2011-го - советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз". Как и сын, член "Единой россии", депутат народного собрания КЧР.

Рауфу Арашукову 32 года. В двадцать два стал министром труда и социального развития Карачаево-Черкессии. В 2008 году был помощником президента республики Бориса Эбзеева. С 2010-го — депутат Народного собрания Карачаево-Черкессии, затем — первый заместитель директора филиала "Газпрома" в Пятигорске. С 2011 года — первый заместитель председателя правительства республики. Член Совета Федерации с 2016 года.

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