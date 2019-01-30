Большинство верующих девушек в Казахстане чувствуют себя комфортно и безопасно

Они не опасаются каких-либо дискриминационных действий со стороны других этнических групп.

Многие женщины и девушки в Казахстане считают, что к их религиозным взглядам и традициям общество и окружающие относятся нейтрально или доброжелательно, сообщает Zakon.kz.

Как показало гендерное исследование «Статус девочек, девушек и женщин в религиозных конфессиях Казахстана», большая их часть чувствуют себя комфортно и безопасно, не испытывают опасений и не боятся каких-либо дискриминационных действий со стороны представителей других этнических групп.

Значительная часть опрошенных никогда не испытывала недоброжелательного отношения к себе из-за того, что они являются представителями другой веры. Эксперты сделали вывод, что основными санкциями, которые используются по отношению к активно верующим женщинам, являются неформальные, те, которые осуществляются со стороны родных и друзей, но которые достаточно болезненны и тяжело переживаются любым человеком. Они отмечают, что в качестве формальных санкций, которые осуществляют официальные институты, используются ограничения при найме на работу и продвижение по службе.

У информанток доминирует нейтральное отношение к тем, кто внешне демонстрирует свою религиозную принадлежность, большинство из них не имеет негативных установок по отношению к тем людям, чья религиозная идентичность демонстрируется внешне, с помощью религиозной одежды.

Как правило, у участниц опроса нет в семье представителей другой веры. Такое распределение мнений косвенно свидетельствует о закрытости и ограничениях в выборе иной религиозной идентичности в рамках семьи, считают эксперты.

Также респондентки указали, что их религия не приемлет более всего экстремистские, радикальные и марксистские идеи. Для многих из них их вера позволяет участвовать в деятельности общественных объединений и организаций.

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