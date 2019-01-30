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Объявлен подробный график 5-й летней Спартакиады РК

Соревнования пройдут в 17 городах страны.

Фото : pixabay.com/30 января 2019, 17:52

Опубликован график проведения 5-й летней Спартакиады РК, передает Zakon.kz.

В программе Спартакиады как олимпийские, так и неолимпийские виды спорта.

Соревнования Спартакиады в некоторых видах спорта совмещены с чемпионатами Казахстана.

Чаще всего соревнования в рамках Спартакиады пройдут в Алматы . Здесь состоятся соревнования по муайтай, фехтованию, спортивной гимнастике, спортивному скалолазанию, конному спорту, легкой атлетике , велоспорту и теннису. На втором месте по количеству запланированных в рамках Спартакиады соревнований– Шымкент (виды борьбы, стрельба из лука, регби, бадминтон стендовая стрельба, пулевая стрельба ). По нескольку соревнований также пройдет в Уральске(4) и Астане(3). Помимо вышеназванных городов, соревнования 5-й Спартакиады примут Караганда, Кызылорда, Капшагай, Щучинск, Атырау, Усть-Каменогорск, Павлодар, Тараз, Актобе, Талгар, Актау, Талдыкорган и Темиртау.

Альберт Ахметов


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