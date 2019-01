Режиссер "Властелина колец" снимет фильм о The Beatles

Питер Джексон объявил о работе над новым проектом в день, когда поклонники The Beatles отмечают 50-летие последнего публичного выступления своих кумиров.

Режиссер кинотрилогии "Властелина колец" Питер Джексон объявил в 30 января о том, что работает над созданием нового документального фильма о группе The Beatles, сообщает ТАСС.

Основой для кинокартины послужили многочасовые съемки группы в студии звукозаписи для несостоявшейся телепрограммы, которые были сделаны в январе 1969 года, но в итоге так и не были обнародованы.

"В нашем распоряжении оказались 55 часов видеоматериалов, которые никогда не демонстрировались, и 140 часов аудиоматериала", - приводит агентство слова режиссера. "Словно машина времени перенесла нас назад в 1969 год, как будто мы сидим в студии, наблюдая за тем, как четверо друзей создают вместе отличную музыку", - прокомментировал Джексон содержание материалов.

Режиссер объявил о работе над новым проектом в день, когда поклонники The Beatles отмечают 50-летие последнего публичного выступления своих кумиров. 30 января 1969 года ливерпульская четверка в лице Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра дала в Лондоне необъявленный 42-минутный концерт, который состоялся на крыше принадлежавшей им студии звукозаписи Apple Records.

В концерте принял участие и пятый музыкант - американский клавишник, певец и композитор Билли Престон, которому тогда было всего 22 года. Харрисон пригласил его к участию в репетициях группы за неделю до этого выступления. Особенно значимым оказался вклад Престона в клавишную аранжировку композиции Get Back, которую The Beatles исполнили на крыше целых три раза. Кроме того, ливерпульская четверка по два раза исполнила песни Don"t Let Me Down и I"ve Got a Feeling и по одному - Dig a Pony и One After 909.

Зрителями этого концертного выступления стали друзья музыкантов группы, а также сотрудники офисов, которые наблюдали за происходившим шоу из окон и с крыш соседних зданий. Ни зрители, ни сами музыканты тогда даже не подозревали о том, что группа The Beatles больше никогда не соберется на публике, хотя студийную работу музыканты продолжали и после этого концерта еще более года.

