Почерк врача заставил жительницу ВКО просить помощи в Сети

Каракули восточно-казахстанского врача оказались настолько неразборчивыми, что их не смог разобрать даже фармацевт.

На почерк доктора женщина пожаловалась вчера в нескольких интернет-пабликах, посвященных Усть-Каменогорску, передает Zakon.kz со ссылкой на Устинка LIVE.

Она попросила пользователей помочь ей понять, что же написал врач в медицинской карте ее ребенка?

"Сегодня была в поликлинике с ребенком. Мы пришли с болью в горле и температурой. Вот запись в тетрадке, врач написал непонятно что, я не смогла прочитать, - пожаловалась жительница ВКО. - Я его попросила, пишите ясно, чтобы другие врачи смогли понять запись и чтобы по сто раз не спрашивали, зачем пожаловали. Он точно такую же бумажку дал с рецептом, и я с ним пошла в аптеку, чтобы взять лекарство. У меня сам фармацевт спрашивает, что тут написано? Теперь голову ломаем, что же он написал? Может, кто-нибудь прочитает, что там?"

Один из пользователей предположил, что диагноз написан на латыни. Особо внимательные тут же разобрали в записях доктора "гайморит острый под подозрением" и "рентгенографию пазух носа и слизистой".

В Управлении здравоохранения ВКО призвали довериться новым технологиям, чтобы избежать подобных сложностей. Так, нужно просто обратиться к врачу с просьбой напечатать рекомендации и диагноз на компьютере и заверить подписью и печатью.

"Вообще врачебный почерк стал уже своеобразной легендой. Надеемся, что переход медицины РК на цифровой формат оказания услуг действительно решит эту проблему", - отмечает издание.

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