Алматинка лечила головную боль кровопусканием и попала в реанимацию

Не для всех хиджама проходит без печальных последствий.

Пять дней в реанимации пролежала 55-летняя алматинка после проведения хиджамы, передает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Головная боль прошла уже после первого сеанса, поэтому пациентка зачастила в лечебный центр. В результате, на скорой её привезли в больницу.

"У неё уровень гемоглобина был 20 грамм на литр. В норме у женщин не меньше 120 грамм. Она была очень тяжелая. Аденамичная, уже ближе к сопору сознание, глубокое оглушение, сопор уже. Сразу перевели в реанимацию. Определили группу крови, прокапали литр крови. В ходе обследования обнаружили, что у неё на спине имеются следы от каких-то свежих травм. Ну, имеются ввиду целенаправленные разрезы", - рассказал заведующий отделением реанимации городской клинической больницы № 7 Есенай Еспенбетов.

Реаниматолог вспоминает и другие случаи, когда пациенты боролись за жизнь после неудачного сеанса хиджамы. У пожилого мужчины при резком снижении гемоглобина произошел инсульт. К счастью, его удалось спасти.

"Статистика намного больше. Не все, конечно, к нам в реанимацию попадают. Многие попадают в отделения и многие скрывают это, что ходили делали хиджаму. Кто проводит хиджаму, рекомендует тем пациентам не говорить, что они делали хиджаму, если у них произойдет какое-то осложнение или угроза для жизни. Здесь уже когда вопрос между жизнью и смертью мы начинаем спрашивать, что с ним произошло. Вот, тогда не выдержав, либо пациент, либо родственники начинают говорить, что ходили на хиджаму", - говорит Есенай Еспенбетов.

Услуги по кровопусканию зачастую предлагают в интернете. Только в Алматы насчитывается около 70 предложений, большинство - с выездом на дом. В награду от народных целителей, не соблюдающих санитарные нормы, можно получить куда более серьёзные заболевания.

"Этот вид деятельности нелицензируемый, но при этом обязательно, вы знаете, что при проведении этой процедуры используются различные лезвия, баночки, молоточки, которые должны быть индивидуальные, т.е. одноразовые. Работать должны в перчатках. При этом зачастую при проведении этих манипуляций различными людьми, которых мы, ссылаясь на интернет-ресурсы находим, они приезжают на дому делают. После этого могут быть различные последствия. Это инфекционные заболевания - гепатиты В, С. Могут и принести ВИЧ-инфекцию", - говорит руководитель отдела департамента охраны общественного здоровья Алматы Анель Мусаева.

Хиджама противопоказана онкологическим больным, беременным женщинам, сердечникам и тем, у кого плохая свертываемость крови. Допускается к выполнению такой процедуры только квалифицированный врач. Поэтому, прежде чем решиться на лечебное кровопускание, нужно навести справки о лечебном центре и самом целителе. Дипломированный специалист не допустит халатности в работе. И позаботится о репутации своей клиники.

"В этом медицинском центре я работаю три года, у меня есть диплом врача. У человека 220 точек, где можно пускать кровь. Кровопускание помогает исцелиться от многих заболеваний. Есть, конечно, и противопоказания. К примеру, нельзя делать хиджаму очень пожилым людям, беременным. К тому же, все должно быть стерильным. Баночки у нас одноразовые, мы распечатываем коробку при пациенте", - рассказывает хаджам Нурлан Набиолла.

В медицине тоже допускается метод кровопускания, говорят врачи. Его проводят в том случае, если кровь сгустилась, а уровень гемоглобина достиг 200. И всё же медики советуют - лучше стать донором, если хотите обновить кровь. Впрочем, это выбор самого пациента.

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