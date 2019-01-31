Гололед на бетонной дороге: трасса Алматы-Капчагай опасна

Ранее в соцсетях опубликовали несколько видеороликами с ДТП на обледеневших дорогах. И если сначала на КПП пропускали машины маленькими партиями, то теперь транспортный поток из города окончательно иссяк.

Массу возмущения в социальных сетях вызвала непогода на платной трассе Алматы - Капчагай. Сначала люди недоумевали, почему на платной дороге не могут посыпать реагентами бетонное покрытие, а после и вовсе практически перестали выезжать на трассу. Сейчас на КПП нет никаких ограничений на проезд, однако и транспорта больше не осталось. О том, что сейчас происходит на дороге, читайте в репортаже Zakon.kz.

Еще час назад перед КПП для оплаты проезда толпились грузовики и легковушки. Водители недоумевали - почему не могут проехать по платной автодороге. Однако не прошло и часа строго лимитированного пропускного режима, как поток практически полностью иссяк.

На фото ниже тот же участок дороги спустя час. Стоит отметить, что распространяемые сообщения о перекрытии трассы не соответствуют действительности. Корреспондент Zakon.kz убедился, что дорогу уже посыпали реагентами.

Незадолго до затора на автодороге сегодня, 31 января, возле моста Арна в 5-7 км от Капчагая рабочий грузовик не справился с управлением на обледенелой дороге и протаранил несколько автомобилей. Очевидцы сняли ДТП на видео. К счастью, стоявшие неподалеку пешеходы смогли отбежать от неуправляемого большегруза, поэтому никто из очевидцев не пострадал.

Некоторые участки автодороги все равно остаются опасными для движения. Мокрый снег, гололед затрудняют движение. При острой необходимости поездки на личном транспорте, призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.

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