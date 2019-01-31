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Гололед на бетонной дороге: трасса Алматы-Капчагай опасна

Ранее в соцсетях опубликовали несколько видеороликами с ДТП на обледеневших дорогах. И если сначала на КПП пропускали машины маленькими партиями, то теперь транспортный поток из города окончательно иссяк.

Фото : Zakon.kz31 января 2019, 11:31

Массу возмущения в социальных сетях вызвала непогода на платной трассе Алматы - Капчагай. Сначала люди недоумевали, почему на платной дороге не могут посыпать реагентами бетонное покрытие, а после и вовсе практически перестали выезжать на трассу. Сейчас на КПП нет никаких ограничений на проезд, однако и транспорта больше не осталось. О том, что сейчас происходит на дороге, читайте в репортаже Zakon.kz.

Еще час назад перед КПП для оплаты проезда толпились грузовики и легковушки. Водители недоумевали - почему не могут проехать по платной автодороге. Однако не прошло и часа строго лимитированного пропускного режима, как поток практически полностью иссяк.

На фото ниже тот же участок дороги спустя час. Стоит отметить, что распространяемые сообщения о перекрытии трассы не соответствуют действительности. Корреспондент Zakon.kz убедился, что дорогу уже посыпали реагентами.

Незадолго до затора на автодороге сегодня, 31 января, возле моста Арна в 5-7 км от Капчагая рабочий грузовик не справился с управлением на обледенелой дороге и протаранил несколько автомобилей. Очевидцы сняли ДТП на видео. К счастью, стоявшие неподалеку пешеходы смогли отбежать от неуправляемого большегруза, поэтому никто из очевидцев не пострадал.

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Просто жесть ???? ???????????? трасса Алматы-Капшагай, подробности уточняются...

Публикация от Алматы | Almaty ???????????????? (@kris_p_almaty) 30 Янв 2019 в 8:11 PST

Некоторые участки автодороги все равно остаются опасными для движения. Мокрый снег, гололед затрудняют движение. При острой необходимости поездки на личном транспорте, призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.


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