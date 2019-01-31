В Алматы объявили гололед. Водителей просят не ездить на личных автомобилях

В качестве альтернативы акимат Алматы предложил передвигаться на общественном транспорте.

В Алматы началось выпадение дождя с переходом в снег в горной местности. В период выпадения осадков синоптики прогнозируют гололедные явления, передает Zakon.kz.

В связи с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог, рекомендуем автомобилистам отказаться от пользования личным транспортом в связи с повышением риска возникновений аварий и пользоваться общественным транспортом.

При острой необходимости поездки на личном транспорте, призываем водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров. В целях предупреждения образования наледи на улицах города организована круглосуточная работа коммунальных служб.

Опасность гололеда уже оценили водители на трассе Алматы-Капчагай. Сначала люди недоумевали, почему на платной дороге не могут посыпать реагентами бетонное покрытие, а после и вовсе практически перестали выезжать на трассу. Сейчас на КПП нет никаких ограничений на проезд, однако и транспорта больше не осталось.

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