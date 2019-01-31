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Токаев высказался о переименовании Казахстана

У нас других проблем много - спикер палаты.

Фото : Kazakh-tv.kz31 января 2019, 11:58

Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев считает, что название страны должно остаться прежним, передает корреспондент Zakon.kz.

"У нас же слово Казахстан есть в названии. Нам этого достаточно. Название должно оставаться Республика Казахстан. Огромное количество международных договоров было подписано нашим Президентом от имени Республики Казахстан", - сказал он в кулуарах сената.

По его словам, нет никакого смысла и никакого основания переименовывать государство.

"У нас других проблем много", - подчеркнул Токаев.

Напомним, ранее мажилисмен Азат Перуашев предложил рассмотреть вопрос о возвращении стране "официального наименования - Казахская Республика".

Оксана Скибан, Астана


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