Токаев высказался о переименовании Казахстана

У нас других проблем много - спикер палаты.

Фото : Kazakh-tv.kz

Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев считает, что название страны должно остаться прежним, передает корреспондент Zakon.kz. "У нас же слово Казахстан есть в названии. Нам этого достаточно. Название должно оставаться Республика Казахстан. Огромное количество международных договоров было подписано нашим Президентом от имени Республики Казахстан", - сказал он в кулуарах сената. По его словам, нет никакого смысла и никакого основания переименовывать государство. "У нас других проблем много", - подчеркнул Токаев. Напомним, ранее мажилисмен Азат Перуашев предложил рассмотреть вопрос о возвращении стране "официального наименования - Казахская Республика".



Оксана Скибан, Астана

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