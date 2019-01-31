Токаев высказался о переименовании Казахстана
У нас других проблем много - спикер палаты.
Фото : Kazakh-tv.kz31 января 2019, 11:58
Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев считает, что название страны должно остаться прежним, передает корреспондент Zakon.kz.
"У нас же слово Казахстан есть в названии. Нам этого достаточно. Название должно оставаться Республика Казахстан. Огромное количество международных договоров было подписано нашим Президентом от имени Республики Казахстан", - сказал он в кулуарах сената.
По его словам, нет никакого смысла и никакого основания переименовывать государство.
"У нас других проблем много", - подчеркнул Токаев.
Напомним, ранее мажилисмен Азат Перуашев предложил рассмотреть вопрос о возвращении стране "официального наименования - Казахская Республика".
Оксана Скибан, Астана
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4956169-88bc443c6bddb79556204249b0ceeb8f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...