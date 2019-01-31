Какие изменения произошли в законодательстве в январе 2019 года

В частности, услуги веб-портала госзакупок для потенциальных поставщиков с 1 января 2019 года стали платными.

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в январе 2019 года, передает Zakon.kz.

Госзакупки

Законом РК изменен ряд законодательных актов по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственого сектора.

В частности, услуги веб-портала госзакупок для потенциальных поставщиков с 1 января 2019 года стали платными. Цена на услуги устанавливается единым оператором в сфере государственных закупок по согласованию с уполномоченным органом.

Также изменились Правила осуществления государственных закупок.

Уточнен порядок составления годового плана государственных закупок и предварительного годового плана государственных закупок.

Внесенными поправками определен статус единого организатора государственных закупок.

Обоснование изменений смотрите в cравнительной таблице к Приказу о внесении изменений.

Информация

10 января введен в действие закон о защите детей от вредной информации.

Законом установлено, что перед началом распространения информационной продукции производится ее возрастная классификация: "до 6 лет", "с 6 лет", "с 12 лет", "с 14 лет", "с 16 лет", "с 18 лет".

Одновременно с этим на продукцию наносится знак возрастной категории.

С 11 января устанавливаются Требования к знаку возрастной категории.

К запрещенной для детей информации относится информация:

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к суициду;

2) провоцирующая детей на антиобщественные и противоправные действия;

3) содержащая специальный сексуально-эротический характер;

4) содержащая описание и (или) изображение сексуального насилия;

5) содержащая ненормативную лексику;

6) распространение которой среди детей запрещено иными законами РК.

Адвокаты и юристы

С 1 января начали действовать июльские поправки по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи.

Теперь адвокат вместо ордера для участия в деле предъявляет письменное уведомление о защите (представительстве).

Реклама



С 1 января частично введены в действие поправки в законодательство о рекламе.

В общем объеме вещания рекламы в сутки общая продолжительность рекламы в период времени с восемнадцати до двадцати трех часов местного времени в течение часа времени вещания должна составлять не более двадцати процентов.

Закон о рекламе дополнен нормой о том, что в рекламе товаров, работ, услуг все цены должны быть указаны в тенге.

Кино

С 15 января начнет действовать закон о кинематографии, который направлен на поддержку производства национальных фильмов, а также на обеспечение широкого проката национального кино.

Закон содержит основания, по которым фильм будет признаваться национальным.

Будет создан Государственный центр поддержки национального кино.

Госуслуги

С 22 января меняются регламенты государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения.

Услуги можно будет получить не только через Госкорпорацию "Правительство для граждан", но и на веб-портале электронного правительства.

Налоги

Установлен порядок проведения налоговой амнистии 2019 года.

Если налогоплательщик в период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года суммы уплатит сумму недоимки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 октября 2018 года, то сумма начисленных пени и штрафов не признается налоговой задолженностью и не подлежит внесению в бюджет, а будет списана.

Изучите также Правила списания суммы пеней и штрафов (данный документ пока не введен в действие).

С 1 января изменены формы налоговой отчетности по КПН, ИПН, НДС, косвенным налогам и правила их составления.

Постановлением правительства определены Правила уплаты единого совокупного платежа для самозанятых лиц.

Единый совокупный платеж подлежит уплате общей суммой.

Оплата производится наличным или безналичным способом на банковский счет Государственной корпорации "Правительство для граждан".

Образование

С 15 января изменился порядок признания и нострификации документов об образовании.

Государственная услуга оказывается республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Центр Болонского процесса и академической мобильности".

Прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Ранее заявление на признание и нострификацию документов об образовании, выдачу дубликата удостоверения о признании/нострификации подавалось в Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК.

Дороги

Три участка автодорог будут использовваться на платной основе.

1) участок Алматы - Хоргос.Начальный пункт платной дороги - км 25 + 800, конечный пункт платной дороги - км 320 + 800.

2) участок Алматы - Капшагай (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) используется на платной основе.

3) участок Астана - Темиртау. Протяженность платной дороги - 134 км 87 метров.

Срок использования всех дорог на платной основе - 20 лет.

Здравоохранение

С 19 января частично вступают в силу поправки в законодательство по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Изменения касаются рекламы лекарственных средств, оптовой и розничной реализации лекарств, государственной регистрации и этического продвижения лекарственных средств и медицинских изделий.

Финансы

С 28 января отменяются установленные Нацбанком пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты в обменных пунктах.

Напомним, ранее для доллара США разница составляла 6 тг, для евро – 7 тенге.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!