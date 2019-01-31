Известную казахстанскую певицу осудили в Алматы

Гаухар Алимбекова была приговорена к 6 годам лишения свободы.

Певицу Гаухар Алимбекову признали виновной в мошенничестве и приговорили к шести годам лишения свободы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Алматинского горсуда.

На скамье подсудимых оказались две женщины - Феруза Ордабаева, которая, к слову, в 2016 году была приговорена к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы за серию мошенничеств, и известная казахстанская певица Гаухар Алимбекова.

Как было установлено в суде, подсудимые пообещали знакомой купить в крупном ЖК квартиру, но обещание не выполнили и деньги не вернули.

30 января по решению Алмалинского районного суда Алматы Феруза Ордабаева была признана виновной в совершении преступления по ст.190 ч.4 п.2, и была приговорена к лишению свободы на срок 6 лет и 8 месяцев.

"В соответствии с частью 6 статьи 58 Уголовного кодекса Республики Казахстан приговор, вынесенный по данному делу, был частично включен в приговор по неотбытому сроку, вынесенному Алмалинским районным судом в 2016 году. В итоге Ордабаева была приговорена к 7 годам лишения свободы", - сообщили в суде.

Но в связи с законом РК от 13 декабря 2016 года (ст.4 п.1 пп.2) "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан" ее срок был сокращен до 3 лет и 6 месяцам лишения свободы.

Гаухар Алимбекова была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 УК РК и приговорена к 6 годам лишения свободы.

Осужденная будет отбывать наказание в учреждении средней безопасности.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

"Те, кто не удовлетворен приговором, имеют право подать апелляцию через Алмалинский районный суд Алматинского городского суда по уголовным делам в течение 15 дней с момента его вынесения", - добавили в ведомстве.

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