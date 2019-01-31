В полиции рассказали о ситуации на Капчагайской трассе

Из-за гололеда там произошло уже несколько ДТП.

В полиции сообщили о ситуации, сложившейся из-за погодных условий на автодороге Алматы-Капчагай, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

"Участок автодороги сообщением Алматы-Капчагай из-за погодных условий (гололед) пока остается закрытым для движения автотранспортных средств. Подсыпка дорожного полотна специальными противогололедными ингредиентами продолжается работниками дорожных служб. На указанном участке произошло столкновение нескольких автомашин, пострадавших нет. На месте продолжают находиться несколько нарядов дорожно-патрульной полиции", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Ранее в соцсетях опубликовали несколько видеороликов с ДТП на обледеневших дорогах. И если сначала на КПП пропускали машины маленькими партиями, то теперь транспортный поток из города окончательно иссяк.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!