Казахстанский дизайнер продвигает отечественную культуру в Европе

Для Айнур Турисбек это не первое участие в культурных мероприятиях за рубежом.

Казахстанка Айнур Турисбек вернулась из Швейцарии, где представила страну на культурных мероприятиях, передает Zakon.kz.

Доктор юридических наук, дизайнер моды Айнур Турисбек провела серию культурных мероприятий в Швейцарии. Дизайнер представила Казахстан на международной Конференции "Caspian Week 2019", организованной в третий раз в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Это традиционное ежегодное мероприятие в формате дискуссионной площадкой и местом встречи политиков, бизнесменов, деятелей культуры и науки как Каспийского региона, так и всего мира.

Конференция является важной платформой, призванной содействовать внедрению инноваций, взаимодействию между Каспийским регионом и остальным миром; развитию культурных, политических, экономических и научных связей. Участниками от Казахстана на культурно-интеллектуальной панели стали Кайрат Кульбаев и Айнур Турисбек.

В ходе дискуссионной панели “Культура, дизайн и мода в Каспийском регионе”, Айнур Турисбек рассказала о роли моды как одного из ключевых инструментов продвижения региона на мировой сцене.

Айнур Турисбек не только выступила, как спикер, но также представила иностранному зрителю свой уникальный фэшн-спектакль QADAM DAVOS, специально для которого были приглашены солисты легендарного Большого Театра Женевы (Grand Théâtre de Genève), выпускники всемирно известного хореографа Джона Ноймайера (Гамбургская школа балета) — Юми Айзава и Саша Рива. После чего дизайнер открыла двери шоурума своего бренда на берегах Санкт-Мориц.

Дизайнер привлекла организатора ее выступления и показа своей самобытностью, философией и аутентичной коллекцией, в которой очень гармонично сочетаются последние веяния мировой моды и казахская этническая культура.

Как спикер Айнур Турисбек, внесла свой инновационный вклад в улучшение культурных и политических отношений, призвав всех делать шаги навстречу друг другу.

Айнур привыкла экспериментировать и соединять музыку и дизайн. Она убеждена, что дизайнерская коллекция – это не просто одежда, а настоящее произведение искусства. Именно поэтому она с удовольствием сотрудничается с творческими людьми из мира классической и не только музыки. Недавно она одела оперную певицу Зарину Алтынбаеву, предложив ей новые образы, соединяющие старинную музыку барокко и современность. QADAM DAVOS — это слияние моды и искусства современного балета, отражающее историческую потребность человека проявлять эмоции посредством образов и танцевальных па. Представляя свое концептуальное художественное и театральное произведение, Айнур Турисбек выходит за рамки привычного и говорит о важности принятия себя, саморазвитии, о шагах навстречу самому себе.

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