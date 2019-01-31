Спецоперацию по задержанию наркогруппировки провел КНБ в Алматы

Задержанные лица водворены в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается.

Комитетом национальной безопасности в ходе многоэтапной специальной операции пресечена деятельность региональной наркогруппировки, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, в результате было изъято 97 кг марихуаны. По данному факту ДКНБ по Алматы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.297 УК РК.

Задержанные лица водворены в следственный изолятор, досудебное расследование продолжается.

В целом, в 2018 году КНБ на территории Алматы выявлено 14 фактов незаконного оборота наркотиков, вскрыто и пресечено 5 международных каналов наркотрафика.

В результате, возбуждено 36 уголовных дел, из незаконного оборота изъято свыше 84 кг наркотических средств и психотропных веществ, из них 76 кг героина 8 кг синтетических наркотиков.

"По фактам контрабанды наркотиков, а также участия в транснациональных преступных группировках задержаны и привлечены к уголовной ответственности 12 человек, в том числе двое граждан иностранных государств. Одним из примеров эффективной работы органов КНБ РК по противодействию незаконному наркобизнесу является задержание в.Алматы двух граждан Афганистана и Пакистана при попытке сбыта 11,9 кг высококонцентрированного афганского героина (39 брикетов, сокрытых в упаковках со спагетти)", - отметили в КНБ.

Наряду с этим, анализ поступающих в КНБ оперативных данных указывает на то, что распространение синтетических наркотиков в Казахстане обретает все более угрожающее значение и становится серьезной проблемой для общества, в особенности молодежи в силу своей доступности, обусловленной дешевизной товара.

Контрабандное поступление данных наркотиков на территорию Казахстана фиксируется из стран Евросоюза, России, США, Мексики и Китая через международные почтовые отправления и логистические компании.

В прошлом году с инопартнерами проведены три международных операции, из незаконного оборота изъято 1056 таблеток МДМА и 0,2 кг синтетических наркотиков.

Нейтрализована деятельность преступной группировки, организовавшей функционирование подпольной нарколаборатории по производству синтетических наркотиков и их сбыту посредством Интернет-ресурсов. Из незаконного оборота изъято более 5 кг синтетических наркотиков и около 500 кг химических прекурсоров.

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