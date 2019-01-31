Незаконно осужденный таксист имеет право на возмещение вреда от тех, кто вел уголовное дело
Так постановил Верховный суд.
Кассационной коллегией Верховного суда по уголовным делам рассмотрены 12 дел, по двум из которых вынесены оправдательные приговоры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря ВС РК Болата Кальянбекова.
Одно из них – дело таксиста Медета Тулеушева. Он подвез троих граждан, не зная, что они перевозят с собой наркотические средства. При задержании водитель объяснил, что никакого отношения к данным наркотикам не имеет. Его слова подтвердил один из пассажиров. Сначала Тулеушев проходил по делу в качестве свидетеля, затем был обвинен в незаконном приобретении и перевозке наркотиков в особо крупном размере и приговорен к 3 годам лишения свободы.
Апелляционная коллегия оставила приговор без изменения, кассационная полностью оправдала осужденного и прекратила дело за отсутствием в его действиях состава преступления. Постановлено незамедлительно освободить его из мест лишения свободы и отменить конфискацию его автотранспорта.
В выводах кассации в частности отмечено, что не были учтены показания других осужденных, свидетельствующих, что Тулеушев не знал о перевозимых наркотических средствах.
Дальше – больше. Оказалось, что образцы изъял и опечатал в конверте один следователь, а на экспертизу поступил другой конверт за подписью другого следователя. Также несмотря на медицинское заключение об отсутствии наркотиков в крови Тулеушова, судом первой инстанции было указано обратное.
Теперь, как признал Верховный суд, незаконно приговоренный таксист имеет право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного ему органом, ведущим уголовный процесс.
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